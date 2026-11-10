GTA 6 no PlayStation 4? Veja quais consoles suportam o novo jogo

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A Rockstar Games, desenvolvedora do jogo de videogame mais esperado do ano, o GTA 6 (Grand Theft Auto VI), liberou, nesta terça-feira, 10, o pré-carregamento do jogo para as pessoas que reservaram o jogo de forma digital.

Junto ao anúncio, a empresa confirmou quais são os consoles que vão suportar o novo jogo:

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PlayStation 5;

Xbox Series X|S;

Xbox One.

A surpresa dessa lista é o Xbox One, visto que, ele é um console da geração antiga, e dividia prateleira com o PlayStation 4, que não foi incluso nos videogames onde o GTA 6 será liberado.

GTA 6 - Foto: Divulgação

Como jogar o GTA 6 no Xbox One?

Para jogar o GTA 6 no Xbox One, os jogadores precisam acessar o jogo via Xbox Cloud Gaming, serviço de jogos por streaming da Microsoft

Nesse modelo, o título é executado em servidores remotos, e o console somente recebe a transmissão via internet, sem ser necessário instalar o jogo no aparelho.

GTA 6 - Foto: Divulgação

De acordo com a Microsoft o acesso via Xbox Cloud Gaming será disponibilizado junto do lançamento do jogo, 19 de novembro de 2026, às 3h (horário de Brasília).

Apesar da possibilidade de jogar no Xbox One, o aparelho não receberá uma versão nativa do game. A transmissão utilizará as configurações gráficas do Xbox Series S.

Gráficos vão se manter como de geração acima

Mesmo com a transmissão em uma geração anterior, a Rockstar, desenvolvedora do jogo, informou que a transmissão do GTA 6 via Xbox Cloud Gaming vai utilizar as configurações de gráfico do Xbox Series S.

Ou seja, isso aponta que o jogador não terá exatamente a mesma experiência visual de quem executa o jogo em um Xbox Series X ou em um PlayStation 5 Pro.

GTA 6 - Foto: Divulgação

Quando será o lançamento do GTA 6?

O lançamento do GTA 6 está marcado para 19 de novembro de 2026. O jogo chega inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com possibilidade de acesso pelo Xbox One por meio do serviço de jogos em nuvem da Microsoft.

A Rockstar Games ainda não anunciou uma data de lançamento para PC.pre-carregamento GTA 6, GTA 6 Xbox One, GTA 6 Xbox Cloud Gaming, lancamento GTA 6, consoles GTA 6, GTA 6 PS5 Xbox Series