Traicão, espionagem e ações em queda: entenda a polêmica envolvendo CEO da Nvidia

O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, está no centro de uma polêmica que envolve relacionamento extraconjugal e suspeitas de espionagem internacional.



A companhia anunciou a abertura de uma investigação independente para apurar se o executivo foi alvo de uma operação de inteligência estrangeira.



A revelação ocorre em meio à pressão sobre a fabricante de chips, que enfrenta questionamentos de investidores sobre o futuro do mercado de inteligência artificial.

CEO admite relacionamento extraconjugal

Em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia, obtida pela agência Reuters, Jensen Huang confirmou que manteve um relacionamento fora do casamento e assumiu “total responsabilidade” por seus atos.



Segundo reportagem publicada pelo jornal The New York Times em outubro, o executivo teria se relacionado com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura.

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Apesar do sobrenome em comum, Alice não tem parentesco com o bilionário. Segundo informações atribuídas às autoridades norte-americanas, a ex-executiva foi investigada sob suspeita de atuar como agente da inteligência chinesa.



A possível ligação entre o relacionamento e uma operação de espionagem é um dos pontos que motivaram a investigação independente anunciada pela Nvidia.

A companhia informou que Jensen Huang permanecerá no cargo de CEO enquanto as apurações estiverem em andamento.





Por que o caso preocupa o mercado?

A Nvidia é uma das principais fabricantes de chips do mundo e ganhou protagonismo com a expansão da inteligência artificial. Seus processadores são utilizados no treinamento de modelos como o ChatGPT e atendem gigantes da tecnologia, como Microsoft, Google, Amazon, Meta e Spotify.

No final de outubro, a companhia alcançou a marca histórica de US$ 5 trilhões em valor de mercado, tornando-se a primeira empresa a atingir esse patamar.

Apesar do crescimento, as ações da fabricante sofreram fortes quedas recentemente, em meio às preocupações dos investidores sobre a sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial. O novo episódio envolvendo seu fundador pode ampliar a pressão sobre a companhia e levantar questionamentos sobre sua liderança.

A investigação deverá esclarecer se Jensen Huang foi efetivamente alvo de uma operação de inteligência estrangeira e quais possíveis consequências o caso poderá trazer para a empresa.

Quem é o bilionário no centro da polêmica?

Nascido em Taiwan, Jensen Huang migrou ainda jovem para os Estados Unidos e construiu uma trajetória que o levou ao topo do setor de tecnologia. Antes de fundar a Nvidia, em 1993, trabalhou como lavador de pratos. Décadas depois, tornou-se um dos empresários mais ricos do planeta.

Segundo a lista de bilionários da Forbes desta segunda-feira, 9, Huang ocupa a oitava posição entre as pessoas mais ricas do mundo, com patrimônio estimado em US$ 162 bilhões, aproximadamente R$ 892 bilhões.

Alice Huang em um jantar oferecido pelo CEO e cofundador da Nvidia, Jensen Huang - Foto: -

O que faz a Nvidia?

A Nvidia desenvolve chips utilizados no treinamento de modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, que demandam alta capacidade de processamento. Entre os principais clientes da companhia estão gigantes da tecnologia, como Microsoft, Google, Amazon, Meta e Spotify.

Nesse segmento, a empresa se destaca pelas unidades de processamento gráfico (GPUs), como as linhas H100 e A100. A Nvidia também lançou a geração Blackwell, que inclui o chip B100, projetado para oferecer maior capacidade de processamento, desempenho e eficiência em comparação com modelos anteriores.

A atuação da Nvidia, no entanto, não se limita à inteligência artificial. A companhia também fabrica placas gráficas para computadores pessoais, componentes fundamentais para o desempenho de jogos eletrônicos. Foi justamente nesse mercado que a empresa ganhou reconhecimento mundial antes de se tornar uma das principais fornecedoras de tecnologia para o setor de IA.