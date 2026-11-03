Banco do Brasil fora do ar? Site e aplicativo apresentam instabilidade nesta terça

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Clientes do Banco do Brasil (BB) enfrentaram dificuldades para acessar suas contas na manhã desta terça-feira, 3. A instabilidade nos canais digitais afetou o acesso ao aplicativo e site, impedindo o usuários de realizar operações como transferências via Pix, pagamento de boletos e consulta de saldo.

As reclamações também ganharam espaço nas redes sociais. No X (antigo Twitter), clientes compartilharam relatos de tentativas frustradas de acesso à plataforma. Entre os problemas estavam a ausência da tela de login e a impossibilidade de entrar na conta mesmo após informar os dados de acesso.

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Em algumas tentativas, o aplicativo apresentava o aviso: “Algo deu errado, tente novamente mais tarde”.

Segundo o aplicativo Downdetector, plataforma que monitora falha de serviços digitais, as primeiras reclamações de erro começaram as 8h e atingiram o pico as 9h33, com 6.288 registros. Às 10h18, a plataforma contabilizava 3.535 notificações de falhas. Desse total, 84% estavam relacionadas a dificuldades de acesso pelo aplicativo.

Em posicionamento sobre o ocorrido, o Banco do Brasil confirmou que "identificou uma intermitência" nos canais digitais e informou que trabalhava para normalizar o atendimento.

A instituição também esclareceu que as operações realizadas com cartões não foram afetadas pela instabilidade.