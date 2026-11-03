Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

DEU RUIM!

Banco do Brasil fora do ar? Site e aplicativo apresentam instabilidade nesta terça

Clientes relatam dificuldades para acessar canais digitais

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Entrada do aplicativo do Banco do Brasil.
Entrada do aplicativo do Banco do Brasil. - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Clientes do Banco do Brasil (BB) enfrentaram dificuldades para acessar suas contas na manhã desta terça-feira, 3. A instabilidade nos canais digitais afetou o acesso ao aplicativo e site, impedindo o usuários de realizar operações como transferências via Pix, pagamento de boletos e consulta de saldo.

As reclamações também ganharam espaço nas redes sociais. No X (antigo Twitter), clientes compartilharam relatos de tentativas frustradas de acesso à plataforma. Entre os problemas estavam a ausência da tela de login e a impossibilidade de entrar na conta mesmo após informar os dados de acesso.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • 1 de 4 Banco do Brasil fora do ar? Site e aplicativo apresentam instabilidade nesta terça
    |
  • 2 de 4 Banco do Brasil fora do ar? Site e aplicativo apresentam instabilidade nesta terça
    |
  • 3 de 4 Banco do Brasil fora do ar? Site e aplicativo apresentam instabilidade nesta terça
    |
  • 4 de 4 Banco do Brasil fora do ar? Site e aplicativo apresentam instabilidade nesta terça
    |

Em algumas tentativas, o aplicativo apresentava o aviso: “Algo deu errado, tente novamente mais tarde”.

Leia Também:

DESESPERO

Na Itália, Zambelli pede R$ 50 aos seguidores e relata dificuldade financeira
Na Itália, Zambelli pede R$ 50 aos seguidores e relata dificuldade financeira imagem

LEITURA REMUNERADA

Empresa paga 15º salário para funcionários que lerem livros
Empresa paga 15º salário para funcionários que lerem livros imagem

EXCLUSIVO

Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL
Republicanos mira chegada de Michelle Bolsonaro após crise no PL imagem

Segundo o aplicativo Downdetector, plataforma que monitora falha de serviços digitais, as primeiras reclamações de erro começaram as 8h e atingiram o pico as 9h33, com 6.288 registros. Às 10h18, a plataforma contabilizava 3.535 notificações de falhas. Desse total, 84% estavam relacionadas a dificuldades de acesso pelo aplicativo.

Em posicionamento sobre o ocorrido, o Banco do Brasil confirmou que "identificou uma intermitência" nos canais digitais e informou que trabalhava para normalizar o atendimento.

A instituição também esclareceu que as operações realizadas com cartões não foram afetadas pela instabilidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

app Banco do Brasil instabilidade site

Relacionadas

Mais lidas