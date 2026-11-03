Empresa paga 15º salário para funcionários que lerem livros

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Trabalhadores estão sendo premiados pela quantidade de livros lidos no ano no Grupo Cometa. A empresa criou uma política de leitura para os funcionários, beneficiando-os com o equivalente a um 15º salário, caso leiam cerca de 12 livros no ano.

A ideia é incentivar os colaboradores a lerem mais e introduzi-los no programa de participação nos lucros e resultados (PLR) da empresa, que tem sede no município de Cáceres, no Mato Grosso.

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No entanto, não são todos os livros que entram nas regras estabelecidas pela empresa. De acordo com informações divulgadas pela reportagem da revista Exame, os funcionários precisam ler um livro de pelo menos 200 páginas por mês e entregar um resumo ao departamento de recursos humanos.

Ao todo, eles precisam totalizar pelo menos 2.400 páginas lidas, com gêneros livres, adequados de acordo com o gosto de cada um dos colaboradores, sem distinção ou obrigatoriedade.

Biblioteca exclusiva

Para incentivar ainda mais o programa, que existe há mais de 20 anos, foram instaladas bibliotecas ao redor da empresa. O espaço conta com mais de 11 mil títulos, divididos entre acervos físicos e digitais.

A empresa revelou que costuma gastar cerca de R$ 65 mil por ano com a compra e a manutenção das obras literárias disponibilizadas para a equipe. Eles também realizam uma etapa de verificação dos resumos, devido ao uso constante das ferramentas de Inteligência Artificial, como o ChatGPT.

A leitura ainda faz parte da estratégia de preparação dos funcionários para cargos de chefia dentro da empresa, apresentando perspectivas de crescimento na unidade.