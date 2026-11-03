Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela terceira vez

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Deputado federal mais votado da história do país, Nikolas Ferreira (PL-MG) será pai pela terceira vez. O anúncio da gestação da modelo Lívia Bergamim Orletti, com quem é casado, ocorreu na segunda-feira, 2.

Em vídeo publicado no Instagram, Nikolas afirmou não saber o sexo do bebê, mas disse acreditar que a nova paternidade é "resposta de Deus" em um momento que ele pontuou considerar turbulento.

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"Mais um ou mais uma, não sabemos ainda. Eu tive só um sentimento no coração: resposta de Deus. Filho são luz, herança do Senhor", afirmou Nikolas, que já é pai de Aurora e Serena, de dois anos e um ano.

Na publicação, políticos e amigos de Nikolas parabenizaram o casal pela nova gestação.

"Deus abençoe", escreveu o deputado estadual baiano Diego Castro. "Filhos são heranças do Senhor! Que alegria! Que Deus abençoe essa gestação e toda a família!", celebrou a deputada federal eleita Doutora Raissa Soares (PL).

"Que alegriaaaaa", vibrou a deputada estadual eleita por São Paulo, Eduarda Campopiano.

Nikolas Ferreira deputado mais votado da história

Detentor de 3.119.314 votos na eleição do dia 4 de outubro, Nikolas foi reeleito deputado federal com a maior votação da história do país. O deputado já havia ultrapassado a casa dos milhões em 2022, quando obteve 1.492.047 de votos.