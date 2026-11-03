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POLÍTICA

Nikolas Ferreira anuncia que será pai pela terceira vez

Deputado mineiro comemora nas redes sociais

Cássio Moreira
Por
Nikolas Ferreira ao lado da esposa
Nikolas Ferreira ao lado da esposa - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

Deputado federal mais votado da história do país, Nikolas Ferreira (PL-MG) será pai pela terceira vez. O anúncio da gestação da modelo Lívia Bergamim Orletti, com quem é casado, ocorreu na segunda-feira, 2.

Em vídeo publicado no Instagram, Nikolas afirmou não saber o sexo do bebê, mas disse acreditar que a nova paternidade é "resposta de Deus" em um momento que ele pontuou considerar turbulento.

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"Mais um ou mais uma, não sabemos ainda. Eu tive só um sentimento no coração: resposta de Deus. Filho são luz, herança do Senhor", afirmou Nikolas, que já é pai de Aurora e Serena, de dois anos e um ano.

Na publicação, políticos e amigos de Nikolas parabenizaram o casal pela nova gestação.

"Deus abençoe", escreveu o deputado estadual baiano Diego Castro. "Filhos são heranças do Senhor! Que alegria! Que Deus abençoe essa gestação e toda a família!", celebrou a deputada federal eleita Doutora Raissa Soares (PL).

"Que alegriaaaaa", vibrou a deputada estadual eleita por São Paulo, Eduarda Campopiano.

Nikolas Ferreira deputado mais votado da história

Detentor de 3.119.314 votos na eleição do dia 4 de outubro, Nikolas foi reeleito deputado federal com a maior votação da história do país. O deputado já havia ultrapassado a casa dos milhões em 2022, quando obteve 1.492.047 de votos.

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Nikolas Ferreira

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