Na Itália, Zambelli pede R$ 50 aos seguidores e relata dificuldade financeira

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A ex-deputada federal Carla Zambelli anunciou nesta terça-feira, 3, a criação de uma comunidade virtual com inscrição de R$ 50 e pediu ajuda financeira aos seguidores para se manter na Itália, onde vive desde que deixou o Brasil após condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zambelli afirmou que não consegue emprego na Europa porque não tem uma conta bancária no próprio nome. Ela atribuiu a situação ao ministro Alexandre de Moraes e disse que teve todos os bens bloqueados.

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“Trago essa situação porque não tenho como resolver. Moraes destruiu minha vida. Além de ter bloqueado tudo meu, ele me impediu de abrir conta corrente. Nenhum banco abre conta para mim. Só que, na Itália, para conseguir emprego, precisa de uma conta no seu nome”, disse.

Segundo a ex-deputada, a comunidade oferecerá “conteúdos de diversas áreas” e permitirá que ela compartilhe a experiência vivida durante o período em que esteve presa.

Confira a publicação:

Prisão

Zambelli deixou o Brasil em junho de 2025 e foi para a Itália, onde foi presa em julho, após ser incluída na lista vermelha da Interpol.

Ela ficou detida em Roma por meses e passou a responder em liberdade em maio de 2026, após a Suprema Corte italiana anular decisões anteriores no processo de extradição.

Condenada duas vezes pelo STF