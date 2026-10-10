Itália marca data para decidir volta de Carla Zambelli ao Brasil

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A Justiça da Itália marcou para 29 de outubro a audiência que vai analisar o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil. A data foi definida para depois do segundo turno das eleições brasileiras.

O processo está relacionado à condenação da brasileira por perseguir um jornalista com uma arma, entre o primeiro e o segundo turnos das eleições de 2022.

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Carla Zambelli foi condenada a cinco anos de prisão

Zambelli foi condenada a cinco anos de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma. A ex-deputada aguarda em liberdade, em Roma, a decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição.

Antes disso, ela passou quase um ano presa na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores da capital italiana.





Governo brasileiro pede que pena seja cumprida no Brasil

O governo brasileiro tem defendido que Carla Zambelli cumpra a pena no Distrito Federal. A discussão ocorre em meio a questionamentos sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no processo que levou à condenação da ex-deputada por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na avaliação apresentada pela defesa de Zambelli à Justiça italiana, teria havido parcialidade do STF no julgamento relacionado à invasão dos sistemas do CNJ.

Ex-deputada pediu para voltar ao Brasil durante as eleições

Carla Zambelli também solicitou ao Supremo Tribunal Federal autorização para retornar ao Brasil e participar do primeiro turno das eleições deste ano. A intenção era votar em sua mãe, Rita Zambelli, candidata a deputada federal por São Paulo.

Rita Zambelli, no entanto, não foi eleita. A decisão sobre o pedido de extradição da ex-deputada será analisada pela Justiça italiana na audiência marcada para 29 de outubro.