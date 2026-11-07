Empresa de tecnologia anuncia demissões e afeta 22% dos funcionários

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Uma empresa de tecnologia anunciou uma reestruturação global que afetará 1.271 funcionários, o equivalente a 22% de sua equipe. As mudanças incluem demissões, transferências de profissionais e alterações nas funções de parte dos trabalhadores. A companhia, porém, ainda não informou quantos funcionários serão efetivamente desligados.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4, pela cofundadora e presidente-executiva do Canva, Melanie Perkins, em uma mensagem enviada aos colaboradores. Segundo a executiva, a plataforma de design enfrenta seu período mais desafiador desde a fundação, há 13 anos, após registrar uma desaceleração no crescimento dos negócios pela primeira vez em uma década.

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A reorganização também prevê mudanças na estrutura administrativa, com redução de níveis hierárquicos e integração de departamentos. Outra medida é a concentração de mais equipes em Sydney, na Austrália, além do aumento da colaboração presencial entre os profissionais.

Por que a empresa decidiu reestruturar suas operações?

Na comunicação interna, Melanie Perkins explicou que a companhia passou meses avaliando alternativas para reorganizar as operações e preparar o negócio para os próximos anos.

A executiva reconheceu que 2026 tem sido um período difícil para a plataforma. Depois de uma década de expansão, o crescimento perdeu força, enquanto novas tecnologias passaram a transformar a maneira como os consumidores produzem e utilizam conteúdos digitais.

Segundo Perkins, pequenas mudanças na estrutura atual não seriam suficientes para enfrentar os desafios.

Por isso, a empresa decidiu reunir as áreas de Produto, Crescimento e Plataforma em uma única organização. A proposta é diminuir a burocracia, reduzir a necessidade de aprovação entre diferentes departamentos e permitir que equipes menores assumam mais responsabilidades.

Todos os 1.271 funcionários serão demitidos?

Não. Embora a reestruturação alcance 22% da força de trabalho, a empresa esclareceu que nem todos os 1.271 profissionais perderão seus empregos.

Parte dos trabalhadores terá suas funções modificadas, enquanto outros poderão receber propostas de transferência para unidades consideradas estratégicas. Os desligamentos ocorrerão entre os funcionários cujos cargos deixarem de existir ou não forem mantidos na nova estrutura.

A companhia ainda não apresentou um número definitivo de demissões nem detalhou quais países e departamentos terão mais profissionais desligados.

Como a empresa mantém operações em 37 países, os procedimentos também deverão seguir as legislações trabalhistas de cada localidade.

Funcionários demitidos receberão seis meses de salário

A empresa anunciou um pacote de apoio financeiro e profissional para os trabalhadores que deixarem a companhia. Os funcionários desligados terão direito a pelo menos seis meses de salário, incluindo os valores obrigatórios previstos na legislação aplicável.

A companhia também oferecerá continuidade da cobertura de saúde por 12 meses nos países onde já disponibiliza esse benefício, além de acompanhamento psicológico e orientação profissional.

Os profissionais poderão receber auxílio para atualizar currículos, preparar entrevistas e procurar novas oportunidades no mercado de trabalho.

Outro benefício anunciado é a possibilidade de permanecer com os computadores utilizados durante o vínculo empregatício. A empresa também criou um fundo que poderá conceder US$ 10 mil a ex-funcionários interessados em abrir negócios próprios ou desenvolver projetos comunitários.

Austrália terá mais equipes concentradas em Sydney

Uma das principais mudanças envolve a distribuição dos profissionais. Sydney passará a concentrar mais equipes de desenvolvimento de produtos e outras áreas que dependem de colaboração direta entre departamentos.

Segundo a empresa, a distribuição de funcionários por diferentes países trouxe benefícios durante os anos de expansão, mas também aumentou as dificuldades de comunicação e coordenação de projetos.

A partir de janeiro de 2027, a maioria dos funcionários em regime híbrido deverá comparecer presencialmente aos escritórios de dois a três dias por semana, conforme as necessidades de cada área.

Os profissionais convidados a mudar de cidade receberão suporte para avaliar a transferência.

Inteligência artificial está por trás das demissões?

A reestruturação acontece em um período de transformação do mercado de tecnologia, especialmente com o avanço das ferramentas de inteligência artificial. Plataformas capazes de produzir imagens, apresentações, vídeos e outros materiais digitais ampliaram a concorrência no setor de criação de conteúdo.

Na mensagem aos funcionários, Perkins mencionou o impacto das novas tecnologias sobre as expectativas dos consumidores e a maneira como os produtos são desenvolvidos.

Entretanto, o comunicado não atribuiu diretamente os desligamentos à substituição de trabalhadores por inteligência artificial.

Quando a empresa vai divulgar mais detalhes?

A companhia iniciou conversas individuais com os funcionários afetados para comunicar possíveis desligamentos, transferências e mudanças de função.

A empresa pretende apresentar mais detalhes sobre a reorganização durante uma reunião geral marcada para 10 de novembro. Os responsáveis pelos departamentos também deverão realizar encontros com suas equipes a partir de 11 de novembro, para esclarecer a nova distribuição de responsabilidades.

Até o momento, não foi divulgado o número definitivo de demissões nem quantos trabalhadores brasileiros serão afetados.A companhia afirma que continuará investindo no desenvolvimento de seus produtos e na expansão internacional, agora com uma estrutura administrativa mais enxuta.