Outlook fora do ar? Microsoft registra instabilidade em serviços

Siga o A TARDE no Google

Usuários relataram estar com dificuldades para acessar alguns serviços da Microsoft no início da tarde desta quinta-feira, 12. Entre as plataformas afetadas está o Outlook, serviço de e-mail da empresa, que já registrava mais de 30 mil reclamações até as 16h15 no Downdetector.

De acordo com a plataforma, que monitora em tempo real a estabilidade e o funcionamento de serviços digitais, as queixas começaram por volta das 14h30.

Tudo sobre Tecnologia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A instabilidade também foi relatada em outros serviços da Microsoft, como:

Microsoft 365, antigo Microsoft Office;

Microsoft Store, loja de aplicativos e jogos;

Microsoft Copilot, ferramenta de inteligência artificial;

Microsoft Teams, serviço de comunicação;

Microsoft OneDrive, plataforma de armazenamento em nuvem;

Microsoft Account, sistema de login e gerenciamento de contas;

Microsoft Azure, serviço de computação em nuvem para empresas.

Microsoft confirma instabilidade

Em publicação na rede social X, a Microsoft reconheceu os problemas e informou que investiga relatos de usuários com dificuldades para acessar caixas de correio do Exchange Online por diferentes métodos de conexão nas Américas.

Segundo a empresa, a falha pode afetar a conectividade do Microsoft 365 em qualquer região. A companhia também informou que está adotando medidas para reduzir o impacto da instabilidade.

Medidas anunciadas

Entre as ações anunciadas estão a suspensão de atualizações, o redirecionamento de acessos para fora da infraestrutura afetada e a reinicialização de servidores que apresentam problemas.

A Microsoft orientou os usuários a acompanharem novas informações pelo centro de administração do Microsoft 365, por meio do código de incidente EX1550543.