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CAIU

Outlook fora do ar? Microsoft registra instabilidade em serviços

Usuários relataram dificuldade para acessar os serviços nesta quinta-feira, 12

Sara Santos
Por
Downdetector registrou mais de 30 mil reclamações
Downdetector registrou mais de 30 mil reclamações - Foto: Divulgação

Usuários relataram estar com dificuldades para acessar alguns serviços da Microsoft no início da tarde desta quinta-feira, 12. Entre as plataformas afetadas está o Outlook, serviço de e-mail da empresa, que já registrava mais de 30 mil reclamações até as 16h15 no Downdetector.

De acordo com a plataforma, que monitora em tempo real a estabilidade e o funcionamento de serviços digitais, as queixas começaram por volta das 14h30.

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A instabilidade também foi relatada em outros serviços da Microsoft, como:

  • Microsoft 365, antigo Microsoft Office;
  • Microsoft Store, loja de aplicativos e jogos;
  • Microsoft Copilot, ferramenta de inteligência artificial;
  • Microsoft Teams, serviço de comunicação;
  • Microsoft OneDrive, plataforma de armazenamento em nuvem;
  • Microsoft Account, sistema de login e gerenciamento de contas;
  • Microsoft Azure, serviço de computação em nuvem para empresas.

Microsoft confirma instabilidade

Em publicação na rede social X, a Microsoft reconheceu os problemas e informou que investiga relatos de usuários com dificuldades para acessar caixas de correio do Exchange Online por diferentes métodos de conexão nas Américas.

Segundo a empresa, a falha pode afetar a conectividade do Microsoft 365 em qualquer região. A companhia também informou que está adotando medidas para reduzir o impacto da instabilidade.

Medidas anunciadas

Entre as ações anunciadas estão a suspensão de atualizações, o redirecionamento de acessos para fora da infraestrutura afetada e a reinicialização de servidores que apresentam problemas.

A Microsoft orientou os usuários a acompanharem novas informações pelo centro de administração do Microsoft 365, por meio do código de incidente EX1550543.

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