Democrata eleito nos EUA será primeiro senador negro em 150 anos

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O democrata Scott Colom venceu a disputa por uma vaga no Senado dos Estados Unidos pelo Mississippi e se tornou o primeiro senador negro eleito pelo estado desde 1874. A vitória sobre a republicana Cindy Hyde-Smith, que tentava a reeleição, representa mais uma derrota para o partido do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato.

De acordo com o G1, o resultado surpreendeu as expectativas eleitorais no Mississippi, estado tradicionalmente republicano, onde pesquisas apontavam uma vitória confortável da senadora que buscava renovar o mandato.

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A disputa foi uma das últimas a serem definidas após as eleições legislativas realizadas em 3 de novembro, que garantiram aos democratas o controle das duas Casas do Congresso americano.

Provocação sobre preço da carne viralizou

Durante a campanha, Colom ganhou repercussão nas redes sociais após divulgar um vídeo em que criticava a adversária pelo posicionamento sobre a alta do preço da carne bovina.

Na publicação, o democrata recuperou uma declaração de Hyde-Smith na qual a republicana sugeria que consumidores poderiam optar por outras fontes de proteína diante do encarecimento do produto.

Em seguida, um homem aparece preparando hambúrgueres em uma churrasqueira e faz uma provocação à senadora.

"Em vez de escolher outra proteína, prefiro escolher outro senador", afirma o personagem do vídeo.

A peça de campanha ganhou destaque na reta final da disputa, marcada pela tentativa do democrata de conquistar eleitores em um estado historicamente favorável ao Partido Republicano.

Democratas ampliam maioria no Senado

Com a vitória de Scott Colom, o Partido Democrata amplia para 55 o número de cadeiras conquistadas no Senado, composto por 100 parlamentares.

O resultado reforça o desempenho da legenda nas eleições de meio de mandato, nas quais os democratas também conquistaram a maioria da Câmara dos Representantes.

Na apuração divulgada anteriormente pelo portal A TARDE, o partido havia alcançado 54 cadeiras no Senado, contra 44 dos republicanos, enquanto duas disputas permaneciam indefinidas.

A vitória no Mississippi acrescenta mais uma cadeira ao bloco democrata e consolida a mudança no equilíbrio de forças do Congresso americano.

Na Câmara dos Representantes, os democratas também ultrapassaram as 218 cadeiras necessárias para assegurar a maioria, após conquistar distritos anteriormente controlados pelos republicanos.

Derrota impõe dificuldades ao governo Trump

A perda do controle da Câmara e do Senado representa um obstáculo político para Donald Trump, que terá de negociar com a oposição para avançar com sua agenda legislativa a partir de janeiro de 2027.

Com os democratas à frente das duas Casas, o governo republicano poderá enfrentar dificuldades para aprovar projetos de lei e obter apoio a iniciativas do Executivo.

A nova composição do Congresso também permitirá à oposição ampliar a fiscalização sobre a administração Trump, convocar integrantes do governo para prestar esclarecimentos e conduzir investigações parlamentares.