Trump contesta resultado das eleições de meio de mandato: "Fraude"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou a honestidade das eleições de meio de mandato realizadas na última terça-feira, 3, após o Partido Republicano sofrer uma derrota expressiva e perder o controle das duas casas do Congresso para os democratas.

Em publicação no Truth Social, rede do próprio presidnete, nesta segunda-feira, 9, o republicano levantou suspeitas sobre o processo de votação e a apuração dos votos, mas não apresentou provas de irregularidades.

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"Alguém realmente acredita que esta 'eleição' foi honesta? Como as pesquisas podem estar tão erradas? Algumas votações antecipadas resultaram em uma diferença tão grande que era impossível ganhar, não importa quantas pessoas fossem votar", escreveu Trump.

Trump questiona equipamentos de apuração

Na sequência, o presidente também questionou o uso de equipamentos eletrônicos na apuração. "Tudo gira em torno das máquinas, que são muito mais importantes do que o eleitor!", completou.

As declarações foram feitas após os democratas conquistarem a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes. Com a mudança, o partido de oposição terá maior poder de fiscalização sobre o governo Trump a partir de janeiro de 2027.

Democratas planejam investigações contra aliados de Trump

Com a nova maioria no Congresso, parlamentares democratas já sinalizaram que pretendem abrir investigações sobre integrantes e aliados do governo. Entre os nomes citados estão o empresário Elon Musk e Stephen Miller, recém-nomeado chefe de gabinete da Casa Branca.

A oposição também manifestou apoio à abertura de um processo de impeachment contra o secretário de Defesa, Pete Hegseth. A atuação do governo na guerra com o Irã e os impactos do conflito sobre os preços dos combustíveis estão entre os pontos que devem ser questionados pelos congressistas.