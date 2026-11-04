De imigrantes a deputados: conheça os sete brasileiros eleitos nos EUA

As eleições de meio de mandato realizadas na terça-feira elegeram sete brasileiros para legislativos estaduais dos Estados Unidos. Todos integram o Partido Democrata e conquistaram vagas em quatro estados: Massachusetts, Flórida, Connecticut e Nevada. Cinco parlamentares garantiram a permanência nos cargos, enquanto outros dois terão o primeiro mandato.

Massachusetts reúne o maior número de representantes brasileiros, com quatro eleitos. A lista também inclui dois naturais do Rio de Janeiro: Felipe Sousa-Lazaballet, de Duque de Caxias, e Elaine Marzola, nascida na capital fluminense.

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As histórias dos sete parlamentares têm em comum a experiência da imigração. Parte deles deixou o Brasil ainda criança ou adolescente e, ao longo dos anos, construiu trajetórias profissionais e políticas nos Estados Unidos, com participação em iniciativas voltadas às comunidades locais.

Brasileiros conquistam espaço na política estadual americana

Na Flórida, Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos, entrou para a história como o primeiro brasileiro eleito para o Legislativo estadual. Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele chegou aos Estados Unidos aos 14 anos, acompanhado da mãe, uma empregada doméstica cearense.

Felipe Sousa-Lazaballet, de 40 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Durante parte da vida, viveu como imigrante sem documentação regularizada. Posteriormente, conseguiu autorização de trabalho por meio do programa DACA, destinado a pessoas que chegaram ao país ainda menores de idade. Em 2021, obteve a cidadania americana.

Antes de disputar uma eleição, Sousa-Lazaballet trabalhou durante cinco anos na administração municipal de Orlando. Também desenvolveu atividades em defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQIA+. Na primeira candidatura, conquistou uma cadeira na Câmara estadual da Flórida, tornando-se ainda o primeiro imigrante abertamente gay a ocupar o cargo.

Em Connecticut, Farley Santos também garantiu a continuidade de sua atuação parlamentar. Ele chegou aos Estados Unidos aos sete anos e passou parte da infância como imigrante sem documentação regularizada. Foi em Danbury, cidade com expressiva presença de brasileiros, que construiu sua trajetória profissional e política.

Farley Santos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Formado em Administração, Santos trabalhou no setor financeiro e participou de projetos sociais direcionados a jovens. Desde 2023 como deputado estadual, foi reeleito para representar o 109º distrito de Connecticut.

Massachusetts concentra quatro representantes brasileiros

Em Massachusetts, a presença brasileira nas eleições foi marcada pela reeleição de três parlamentares e pela chegada de uma nova representante ao Legislativo estadual.

Entre os reeleitos está Priscila Sousa, de 38 anos. Natural de Ipatinga, em Minas Gerais, ela se mudou para os Estados Unidos aos sete anos e cresceu em Framingham, município que abriga uma expressiva comunidade brasileira. Conseguiu o green card em 2004 e, posteriormente, a cidadania americana.

Priscila Sousa, de 38 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com formação em Ciência Política, Relações Internacionais e Inglês pela Simmons University, Priscila iniciou sua carreira política na Câmara Municipal de Framingham. Na cidade, tornou-se a primeira imigrante a presidir o Legislativo municipal. Desde janeiro de 2023 como deputada estadual, foi reconduzida ao cargo pelo 6º distrito de Middlesex.

Outra brasileira que seguirá na Assembleia Legislativa é Rita Mendes, de 42 anos. Nascida em Conselheiro Pena, Minas Gerais, ela chegou aos Estados Unidos em 2002, acompanhada dos pais e sem falar inglês. A família se estabeleceu em Brockton, onde Mendes trabalhou como faxineira e garçonete antes de construir carreira como advogada e corretora de imóveis.

Rita Mendes, de 42 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Sua entrada na política aconteceu em 2019, quando foi eleita para o Conselho Municipal de Brockton. Na ocasião, tornou-se a primeira brasileira a ocupar uma cadeira no órgão. Quatro anos depois, em janeiro de 2023, assumiu o mandato de deputada estadual, que agora conquistou novamente.

Danillo Sena também garantiu mais um mandato em Massachusetts. Natural de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, ele se mudou para os Estados Unidos em 2001, aos 14 anos, para morar com a mãe, em Acton.

Danillo Sena - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Assim como Sousa-Lazaballet, Sena foi beneficiário do programa DACA, que concede proteção temporária contra deportação a determinados imigrantes. Em 2018, tornou-se cidadão americano.

Antes de ingressar na política, trabalhou como assessor parlamentar no Capitólio de Boston. Em junho de 2020, foi eleito o primeiro imigrante brasileiro a ocupar uma cadeira na Câmara dos Representantes de Massachusetts. Na atual disputa, renovou o mandato pelo 37º distrito de Middlesex.

Já Lorena Betts chega pela primeira vez ao Legislativo estadual. Natural de Mato Grosso, ela vive nos Estados Unidos há aproximadamente 15 anos. No Brasil, trabalhava na área de enfermagem. Depois da mudança, atuou como babá e estudou Ciências Políticas.

Lorena Betts - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Casada e mãe de três filhos, Betts passou a participar de iniciativas de apoio à população imigrante. Entre as atividades desenvolvidas, organizou encontros e debates com juízes federais de imigração para orientar brasileiros e outros latino-americanos sobre seus direitos. Na primeira disputa por uma vaga no Legislativo estadual, foi eleita pelo 16º distrito de Middlesex.

Brasileira conquista terceira reeleição em Nevada

No estado de Nevada, Elaine Marzola também garantiu a permanência no Legislativo. Natural do Rio de Janeiro, ela se mudou para Las Vegas em 1984, ainda criança, junto com os pais.

Elaine Marzola - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Sua formação acadêmica inclui graduação em Estudos Femininos pela Universidade de Nevada, concluída em 2006, e em Direito, em 2010. Antes de ingressar na política, trabalhou em uma organização dedicada ao atendimento de vítimas de violência doméstica.

Marzola ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Nevada desde 2021, representando o 21º distrito. Atualmente, também exerce a função de Speaker Pro Tempore, posição equivalente à vice-presidência da Casa. Com o resultado da eleição, a brasileira conquistou sua terceira reeleição.