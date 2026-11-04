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VIAGEM À CHINA

Camaçari busca novos investimentos da BYD em missão na China

Luiz Caetano e comitiva municipal se reuniram com executivos da montadora em Shenzhen

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Comitiva de Camaçari na China
Comitiva de Camaçari na China - Foto: Mirelle Lima | Divulgação PMC
Eleições 2026

Uma comitiva de Camaçari iniciou uma missão institucional na China com o objetivo de fortalecer a parceria com a montadora BYD e articular novos investimentos para o município baiano. O primeiro compromisso na terça-feira, 3, foi uma visita à sede da empresa, em Shenzhen, onde o prefeito Luiz Caetano (PT) se reuniu com a vice-presidente da companhia, Sherry Li.

A agenda foi organizada a convite da montadora, que mantém um complexo industrial no Polo Industrial de Camaçari. Entre os temas discutidos estão:

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  • a ampliação dos investimentos;
  • o fortalecimento da cadeia produtiva no entorno da fábrica;
  • e a formação de um ecossistema industrial capaz de atrair novos empreendimentos e gerar empregos.

A comitiva municipal é formada também pelos secretários Rodrigo Nogueira, de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Adriana Marcele, de Desenvolvimento Econômico; e Hindemburgo Teles, de Serviços Públicos. Participam ainda o chefe de gabinete Carlos Santos, a deputada federal Ivoneide Caetano (PT) e o deputado estadual eleito Tagner Cerqueira (PT).

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Projetos de infraestrutura

Durante a reunião, Caetano destacou ações de infraestrutura desenvolvidas pelo município para atender às demandas da montadora e fortalecer o complexo industrial.

Entre as iniciativas mencionadas estão, em parceria com o Governo do Estado, a implantação de um complexo de segurança nas proximidades da fábrica e novos investimentos em infraestrutura, incluindo a construção de dois hotéis na cidade.

“Temos trabalhado em torno da BYD para garantir toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento da empresa e ao fortalecimento do nosso complexo industrial”, afirmou o prefeito.

O gestor também citou Shenzhen como referência para o desenvolvimento econômico de Camaçari, defendendo a aproximação entre poder público e iniciativa privada para consolidar uma cadeia de negócios em torno da indústria automotiva.

A vice-presidente da BYD, Sherry Li, manifestou satisfação com os investimentos realizados no município e agradeceu o apoio recebido da administração municipal.

“Essa relação tem sido muito importante para a consolidação do nosso projeto no município. Nós, da BYD, faremos todo o esforço necessário para garantir que o que há de melhor em tecnologia chegue a Camaçari, contribuindo para o desenvolvimento da cidade e para o fortalecimento dessa parceria”, declarou.

Além da reunião, a programação incluiu uma visita ao showroom da montadora, com apresentação de veículos elétricos, tecnologias aplicadas à produção automotiva e novidades desenvolvidas pela empresa.

Qualificação profissional

A deputada federal Ivoneide Caetano (PT) também participa da missão, com foco na articulação de novos investimentos e na ampliação das oportunidades de emprego na Bahia. A parlamentar defendeu que a expansão da empresa seja acompanhada de iniciativas de qualificação profissional para preparar trabalhadores da região para as vagas que poderão ser abertas.

“Os investimentos da BYD já estão transformando a realidade de Camaçari e de toda a região. São milhares de empregos, novas oportunidades e uma indústria que traz tecnologia e desenvolvimento para a Bahia. Queremos estreitar ainda mais essa relação com os empresários chineses, abrir caminhos para novos investimentos e garantir que mais baianos possam participar desse crescimento”, afirmou.

Ivoneide também destacou a importância de preparar jovens e trabalhadores para ocupar postos de trabalho especializados. Em março deste ano, centenas de pessoas foram certificadas em cursos voltados à indústria automotiva no município, em iniciativa de formação profissional.

“Precisamos estimular nossos jovens e trabalhadores a se qualificarem, investirem em conhecimento e se prepararem para essas oportunidades. O desenvolvimento precisa significar também a possibilidade de as pessoas crescerem profissionalmente sem precisar deixar sua cidade, construindo seu futuro perto de suas famílias”, disse.

BYD emprega milhares de trabalhadores

Os dados sobre o complexo industrial da BYD em Camaçari foram apresentados com números diferentes nas informações divulgadas pela prefeitura e pela deputada. Segundo a comitiva municipal, a unidade emprega atualmente 11 mil pessoas, das quais cerca de 5 mil são moradores de Camaçari.

O empreendimento representa investimentos anunciados de R$ 5,5 bilhões e inclui transferência de tecnologia, inovação e perspectiva de ampliação da produção para atender outros mercados.

A missão institucional na China segue até 11 de novembro. Depois de Shenzhen, a comitiva tem compromissos previstos em Hong Kong e Pequim, com atividades voltadas ao desenvolvimento econômico, tecnológico e social de Camaçari.

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byd camaçari

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