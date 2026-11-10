Chefe do Pentágono de Trump pode sofrer impeachment por abuso de poder

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pode enfrentar um processo de impeachment nesta semana sob a acusação de abuso de poder. A Câmara dos Deputados irá iniciar as discussões do processo contra o chefe do Pentágono nesta terça-feira, 10, após pedido protocolado pelo deputado federal republicano Thomas Massie.

A Câmara está programada para avançar com o processo que pode ocasionar no impeachment do secretário e, nesta terça, dará uma indicação inicial de quantos republicanos podem estar dispostos a repreender o secretário de defesa. Segundo a CNN, a votação é apenas um primeiro passo e determinará se a Câmara avançará com o processo ou se os líderes republicanos podem reprimir o esforço.

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Para discutir o afastamento, o deputado federal Thomas Massie, republicano do Kentucky, apresentou oito artigos de impeachment contra Hegseth. De acordo com a Constituição dos EUA, os crimes ⁠passíveis de impeachment são "traição, suborno ou outros crimes graves e contravenções".

É necessária uma maioria simples na Câmara, que conta com 435 cadeiras, para que o impeachment seja aprovado.

Secretário rebate

Pete Hegseth reagiu ao pedido de impeachment apresentado por Massie. Em coletiva de imprensa no Pentágono, o secretário classificou o movimento como uma "farsa" e um "espetáculo político" que fracassará. Ele também disse que o deputado é um "descontente e derrotado".

"É um espetáculo político, um manifesto pessoal movido por ego e ressentimento, planejado para os últimos dias de um homem no Congresso, com o objetivo de prejudicar este presidente, este país e, o que é mais irresponsável, os guerreiros que o defendem. É uma farsa e uma manobra política, e todos sabem disso", afirmou.

Na segunda-feira, 9, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa do secretário de Guerra, em meio à pressão por seu impeachment. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Trump minimizou as críticas contra que o chefe do Pentágono e exaltou resultados de operações militares americanas.

"Ele é culpado de duas coisas, basicamente: vencer duas guerras", disse Trump.

O que acontece agora?

Espera-se que os líderes republicanos da Câmara tentem, em primeiro lugar, ‌impedir a votação por meios processuais que efetivamente a inviabilizariam sem debate ‌ou encaminhando-a a uma comissão para investigação mais aprofundada.

Qualquer uma das opções requer maioria simples. Os republicanos ⁠controlam a Câmara por 218 a 214. Se essas tentativas falharem, a votação do impeachment poderá prosseguir.

O impeachment pela Câmara dos Deputados não destituiria Hegseth do cargo. Na prática, significa que a Câmara apresenta formalmente acusações contra ele, como em um indiciamento criminal.

Nesse momento, o Senado teria que analisar o caso, seja rejeitando as acusações, seja realizando um julgamento para determinar se Hegseth é culpado e deve ser destituído do cargo. Atualmente, os republicanos detém uma maioria de ‌53 a 47 no Senado.

A condenação requer dois terços ⁠dos votos dos senadores presentes. ⁠Se condenado, o funcionário é imediatamente destituído do cargo. Um julgamento poderia ser evitado ou encerrado antes da votação de condenação se a maioria votasse pela rejeição das acusações.