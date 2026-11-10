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PRESSÃO NOS EUA

Chefe do Pentágono de Trump pode sofrer impeachment por abuso de poder

Pete Hegseth deve enfrentar processo na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos

Leo Almeida
Por
Pete Hegseth concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10
Pete Hegseth concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira, 10 - Foto: Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pode enfrentar um processo de impeachment nesta semana sob a acusação de abuso de poder. A Câmara dos Deputados irá iniciar as discussões do processo contra o chefe do Pentágono nesta terça-feira, 10, após pedido protocolado pelo deputado federal republicano Thomas Massie.

A Câmara está programada para avançar com o processo que pode ocasionar no impeachment do secretário e, nesta terça, dará uma indicação inicial de quantos republicanos podem estar dispostos a repreender o secretário de defesa. Segundo a CNN, a votação é apenas um primeiro passo e determinará se a Câmara avançará com o processo ou se os líderes republicanos podem reprimir o esforço.

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Para discutir o afastamento, o deputado federal Thomas Massie, republicano do Kentucky, apresentou oito artigos de impeachment contra Hegseth. De acordo com a Constituição dos EUA, os crimes ⁠passíveis de impeachment são "traição, suborno ou outros crimes graves e contravenções".

É necessária uma maioria simples na Câmara, que conta com 435 cadeiras, para que o impeachment seja aprovado.

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Secretário rebate

Pete Hegseth reagiu ao pedido de impeachment apresentado por Massie. Em coletiva de imprensa no Pentágono, o secretário classificou o movimento como uma "farsa" e um "espetáculo político" que fracassará. Ele também disse que o deputado é um "descontente e derrotado".

"É um espetáculo político, um manifesto pessoal movido por ego e ressentimento, planejado para os últimos dias de um homem no Congresso, com o objetivo de prejudicar este presidente, este país e, o que é mais irresponsável, os guerreiros que o defendem. É uma farsa e uma manobra política, e todos sabem disso", afirmou.

Na segunda-feira, 9, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu em defesa do secretário de Guerra, em meio à pressão por seu impeachment. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Trump minimizou as críticas contra que o chefe do Pentágono e exaltou resultados de operações militares americanas.

"Ele é culpado de duas coisas, basicamente: vencer duas guerras", disse Trump.

O que acontece agora?

Espera-se que os líderes republicanos da Câmara tentem, em primeiro lugar, ‌impedir a votação por meios processuais que efetivamente a inviabilizariam sem debate ‌ou encaminhando-a a uma comissão para investigação mais aprofundada.

Qualquer uma das opções requer maioria simples. Os republicanos ⁠controlam a Câmara por 218 a 214. Se essas tentativas falharem, a votação do impeachment poderá prosseguir.

O impeachment pela Câmara dos Deputados não destituiria Hegseth do cargo. Na prática, significa que a Câmara apresenta formalmente acusações contra ele, como em um indiciamento criminal.

Nesse momento, o Senado teria que analisar o caso, seja rejeitando as acusações, seja realizando um julgamento para determinar se Hegseth é culpado e deve ser destituído do cargo. Atualmente, os republicanos detém uma maioria de ‌53 a 47 no Senado.

A condenação requer dois terços ⁠dos votos dos senadores presentes. ⁠Se condenado, o funcionário é imediatamente destituído do cargo. Um julgamento poderia ser evitado ou encerrado antes da votação de condenação se a maioria votasse pela rejeição das acusações.

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