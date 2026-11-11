Mais de 10 mil baianos podem ganhar internet de graça; veja onde

Mais de 10,4 mil moradores de áreas rurais e comunidades afastadas da Bahia poderão ser beneficiados com a chegada de internet e sinal de telefonia móvel.



Um edital do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Seja Digital prevê a instalação de infraestrutura de telecomunicações em 12 localidades do estado que ainda não possuem cobertura adequada.

Leilão vai definir operadoras responsáveis

A escolha das empresas responsáveis pela implantação dos serviços será realizada por meio do 5º Leilão Reverso do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), marcado para 8 de dezembro de 2026. Ao todo, serão destinados R$ 24 milhões à iniciativa, provenientes de recursos remanescentes do edital do leilão do 4G.

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Segundo o Ministério das Comunicações, a medida busca ampliar o acesso à conectividade em regiões historicamente desassistidas. Entre as áreas que poderão receber a infraestrutura estão agrovilas, comunidades quilombolas e aldeias indígenas.



Iniciativa contempla 17 estados

Além da Bahia, o edital prevê a expansão da cobertura em outros 16 estados e no Distrito Federal. Com a nova etapa, os investimentos destinados à ampliação da conectividade chegarão a R$ 294 milhões, contemplando 190 localidades em todo o país.

Nas quatro edições anteriores do leilão, outras 347 áreas rurais já foram beneficiadas. A proposta é ampliar o acesso à internet, à educação, à informação e aos serviços públicos para moradores de comunidades afastadas dos grandes centros.

Veja como funciona o leilão

O leilão reverso funciona de maneira diferente das disputas tradicionais. Nesse modelo, vence a operadora que apresentar a proposta de menor valor de recurso público para executar o serviço em cada localidade.

As empresas interessadas poderão escolher uma ou mais comunidades da lista e apresentar um lance único para cada área, respeitando o limite estabelecido no edital. A proposta que solicitar o menor subsídio será declarada vencedora.