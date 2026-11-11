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Mais de 10 mil baianos podem ganhar internet de graça; veja onde

12 localidades rurais da Bahia poderão receber instalação

Evellyn Teixeira
Por
Mais de 10,4 mil moradores de áreas rurais poderão ser beneficiados com internet
Mais de 10,4 mil moradores de áreas rurais poderão ser beneficiados com internet - Foto: Shizuo AlvesMCom

Mais de 10,4 mil moradores de áreas rurais e comunidades afastadas da Bahia poderão ser beneficiados com a chegada de internet e sinal de telefonia móvel.

Um edital do Ministério das Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Seja Digital prevê a instalação de infraestrutura de telecomunicações em 12 localidades do estado que ainda não possuem cobertura adequada.

Leilão vai definir operadoras responsáveis

A escolha das empresas responsáveis pela implantação dos serviços será realizada por meio do 5º Leilão Reverso do Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired), marcado para 8 de dezembro de 2026. Ao todo, serão destinados R$ 24 milhões à iniciativa, provenientes de recursos remanescentes do edital do leilão do 4G.

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Segundo o Ministério das Comunicações, a medida busca ampliar o acesso à conectividade em regiões historicamente desassistidas. Entre as áreas que poderão receber a infraestrutura estão agrovilas, comunidades quilombolas e aldeias indígenas.

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Iniciativa contempla 17 estados

Além da Bahia, o edital prevê a expansão da cobertura em outros 16 estados e no Distrito Federal. Com a nova etapa, os investimentos destinados à ampliação da conectividade chegarão a R$ 294 milhões, contemplando 190 localidades em todo o país.

Nas quatro edições anteriores do leilão, outras 347 áreas rurais já foram beneficiadas. A proposta é ampliar o acesso à internet, à educação, à informação e aos serviços públicos para moradores de comunidades afastadas dos grandes centros.

Veja como funciona o leilão

O leilão reverso funciona de maneira diferente das disputas tradicionais. Nesse modelo, vence a operadora que apresentar a proposta de menor valor de recurso público para executar o serviço em cada localidade.

As empresas interessadas poderão escolher uma ou mais comunidades da lista e apresentar um lance único para cada área, respeitando o limite estabelecido no edital. A proposta que solicitar o menor subsídio será declarada vencedora.

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