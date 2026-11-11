Juceb anuncia nova ferramenta para atendimento a empresários na Bahia

A Junta Comercial da Bahia (Juceb), responsável por registrar, organizar e arquivar os atos das empresas baianas, prepara o lançamento da Central de Atendimento a Clientes (CAC), por meio da qual será possível acessar um atendimento especializado e personalizado.

A informação foi confirmada ao portal A TARDE nesta quarta-feira, 11, durante o Comércio e Serviços em Pauta, evento promovido pelo Grupo A TARDE, do qual a Juceb foi uma das empresas patrocinadoras.

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À reportagem, Ramon de Almeida Bagano Guimarães, presidente do órgão, afirmou que a nova ferramenta vai facilitar a comunicação direta com os clientes e agilizar os processos da Junta Comercial da Bahia.

Ainda sem data confirmada, o lançamento oficial deve acontecer até o final do ano. O canal estará disponível para todos os clientes que utilizam os serviços da autarquia, sejam empresários, contadores, advogados ou cidadãos.

Processo de modernização da Junta

Sob nova presidência desde abril deste ano, Ramon explicou ainda que a autarquia vem passando por um processo de modernização, iniciado pela ex-presidente, Marise Chastinet.

"Hoje em dia tem um prazo de 24 horas para a abertura de empresas. A gente quer diminuir esse prazo. A gente implementou agora a inteligência artificial por meio de WhatsApp para emitir certidão da Junta Comercial do Estado da Bahia, que adiantou muito o processo", explicou.

De acordo com o presidente, atualmente, a Bahia conta com mais de 740 mil CNPJs ativos, com mais de quatro mil empresas sendo abertas todos os meses. Para ele, esse cenário é reflexo do desenvolvimento que tem acontecido no estado.

"Cada empresa que abre é uma porta aberta para gerar renda, gerar emprego e gerar um comércio muito maior, um fomentar, na verdade, o comércio para todo o Estado da Bahia", finalizou.