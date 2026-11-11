COMÉRCIO E SERVIÇOS
Juceb anuncia nova ferramenta para atendimento a empresários na Bahia
Novidade foi anunciada durante o evento Comércio e Serviços em Pauta, promovido pelo Grupo A TARDE
A Junta Comercial da Bahia (Juceb), responsável por registrar, organizar e arquivar os atos das empresas baianas, prepara o lançamento da Central de Atendimento a Clientes (CAC), por meio da qual será possível acessar um atendimento especializado e personalizado.
A informação foi confirmada ao portal A TARDE nesta quarta-feira, 11, durante o Comércio e Serviços em Pauta, evento promovido pelo Grupo A TARDE, do qual a Juceb foi uma das empresas patrocinadoras.
À reportagem, Ramon de Almeida Bagano Guimarães, presidente do órgão, afirmou que a nova ferramenta vai facilitar a comunicação direta com os clientes e agilizar os processos da Junta Comercial da Bahia.
Ainda sem data confirmada, o lançamento oficial deve acontecer até o final do ano. O canal estará disponível para todos os clientes que utilizam os serviços da autarquia, sejam empresários, contadores, advogados ou cidadãos.
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Processo de modernização da Junta
Sob nova presidência desde abril deste ano, Ramon explicou ainda que a autarquia vem passando por um processo de modernização, iniciado pela ex-presidente, Marise Chastinet.
"Hoje em dia tem um prazo de 24 horas para a abertura de empresas. A gente quer diminuir esse prazo. A gente implementou agora a inteligência artificial por meio de WhatsApp para emitir certidão da Junta Comercial do Estado da Bahia, que adiantou muito o processo", explicou.
De acordo com o presidente, atualmente, a Bahia conta com mais de 740 mil CNPJs ativos, com mais de quatro mil empresas sendo abertas todos os meses. Para ele, esse cenário é reflexo do desenvolvimento que tem acontecido no estado.
"Cada empresa que abre é uma porta aberta para gerar renda, gerar emprego e gerar um comércio muito maior, um fomentar, na verdade, o comércio para todo o Estado da Bahia", finalizou.