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O QUE VAI MUDAR?

Supermercados podem sofrer mudança no horário de funcionamento em 2027

Alteração ocorre após o fim da escala 6x1

Agatha Victoria Reis
Por
Os desafios do segmento de supermercados
Os desafios do segmento de supermercados - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Supermercados de todo o Brasil podem começar a fechar mais cedo a partir de 2027. Com o fim da escala 6x1, as redes atacadistas estudam a possibilidade de encerrar o expediente de trabalho às 20h ou 21h.

A medida, apresentada por Belmiro Gomes, CEO do Assaí, é uma alternativa para adaptar o funcionamento das lojas com a redução da jornada de trabalho, segundo informações da Exame.

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De acordo com o gestor, a mudança vem sendo discutida entre associações do varejo. “É muito provável que depois da virada do ano a gente vai ver o encurtamento nos horários de abertura, a exemplo de países que trabalham na jornada 5×2”, comentou ele durante coletiva de imprensa.

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Supermercados vão fechar mais cedo no Brasil?

Embora o projeto venha sendo discutido entre as redes do setor, isso não significa que todos os supermercados serão obrigados a fechar mais cedo.

Entre as principais preocupações do varejo está a adaptação da redução da jornada de trabalho dos funcionários. Com a mudança, as empresas devem reorganizar horários, equipes e atividades para manter o atendimento aos consumidores.

“Do mesmo jeito que talvez nos beneficiou a parada abrupta das bets, o tempo de transição do 6×1 é algo que vai penalizar o comércio. Por quê? Porque vai começar exatamente na semana antecedente ao Natal”, afirmou o gestor.

Além da mudança no horário de funcionamento, o Assaí defende alterações nos processos de reposição de mercadorias e no atendimento aos consumidores.

A rede atacadista prevê a adoção de embalagens que funcionam como expositores. O modelo permite que o funcionário abra a caixa e coloque a embalagem diretamente na prateleira, sem precisar organizar os itens individualmente.

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Tags

brasil Fim da escala 6×1 supermercado

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