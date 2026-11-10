Pedido de cassação de Nikolas Ferreira ultrapassa 1 milhão de apoios

Uma petição que pede a cassação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ultrapassou a marca de 1 milhão de assinaturas para pressionar a Câmara dos Deputados. A campanha pede a retirada do mandato do parlamentar sob alegação de transfobia durante pronunciamento realizado em março de 2023, quando Nikolas subiu à tribuna utilizando uma peruca e se identificou como “Nikole” e ironizou mulheres trans.

A petição é de autoria da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), através de seu site oficial, e tem como meta a reunião de 2 milhões de assinaturas. O episódio envolvendo o parlamentar mineiro ocorreu durante sessão relacionada ao Dia Internacional de Luta das Mulheres e também foi alvo de denúncias de organizações LGBTQIA+.

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“O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira protagonizou um ato criminoso de transfobia no plenário da Câmara. Nikolas se aproveitou do Dia Internacional de Luta das Mulheres para atacar as mulheres trans e travestis, em um flagrante ato de LGBTfobia e violência política de gênero. Mandato parlamentar não pode ser escudo de impunidade para crimes”, diz o comunicado da petição.

STF acionado

Após o discurso na Câmara em 2023, Nikolas Ferreira foi alvo de duas notícias-crime no Supremo Tribunal Federal (STF). Uma delas, protocolada no Conselho de Ética pelo PSOL, pede a cassação de Ferreira e deve começar a ser analisada no final do mês.

A outra ação foi aberta pela Aliança Nacional LGBTI+, organização voltada para promoção e defesa dos direitos humanos e cidadania, que solicita a abertura de um processo criminal.

Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que apure uma "suposta violação ética" por conta das declarações preconceituosas. Porém, na época, de acordo com o UOL, líderes partidários acreditavam que a perda de mandato do parlamentar é improvável e Nikolas deve receber apenas uma advertência, censura ou, no máximo, suspensão.