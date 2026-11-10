PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não teve o nome revelado, foi preso preventivamente nesta terça-feira, 10, durante uma nova etapa de uma investigação da Polícia Federal sobre o acesso irregular a informações sigilosas da Corte.

A prisão ocorreu no Distrito Federal e integra a segunda fase da Operação Linceu. De acordo com informações da Polícia Federal, o investigado é suspeito de ter facilitado o acesso indevido a informações de processos judiciais enquanto ainda trabalhava no tribunal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ordem de prisão foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela autorização da medida.

Além da possível violação de sigilo funcional, a investigação apura suspeitas de peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Primeira fase

A Operação Linceu teve sua primeira etapa realizada no fim de outubro, quando a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal. A medida também foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

A investigação busca esclarecer as circunstâncias do suposto acesso irregular a informações processuais e a participação do ex-servidor no esquema investigado.