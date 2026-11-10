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BYD planeja fábrica de R$ 1 bilhão no Brasil para produzir caminhões e vans elétricos

Projeto prevê 2 mil empregos e disputa entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro

Iarla Queiroz
Por
BYD planeja investir R$ 1 bilhão
BYD planeja investir R$ 1 bilhão - Foto: Divulgação / BYD

A BYD planeja investir R$ 1 bilhão na construção de uma nova fábrica no Brasil, desta vez voltada à produção de caminhões e vans elétricos. O projeto prevê a criação de aproximadamente 2 mil empregos e tem previsão de iniciar as operações entre 2028 e 2029.

Três estados disputam a instalação do empreendimento: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A decisão ainda não foi tomada e deve considerar, entre outros fatores, os incentivos fiscais e as condições oferecidas pelos governos estaduais. As informações foram divulgadas pela CNN.

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Diferentemente docomplexo industrial de Camaçari, na Bahia, dedicado à fabricação de automóveis de passeio, a nova unidade terá foco no segmento de veículos comerciais. A estratégia é ampliar a presença da montadora chinesa no transporte de cargas e na distribuição urbana, mercados ainda dominados por modelos movidos a diesel.

Até o momento, a empresa não divulgou quais veículos serão fabricados na futura instalação nem definiu a localização definitiva do projeto.

BYD apresenta caminhões elétricos na Fenatran

Enquanto avalia a localização da nova fábrica, a montadora amplia sua atuação no mercado brasileiro de veículos comerciais. Durante a Fenatran, feira do setor de transporte realizada em São Paulo, a empresa apresenta três modelos de caminhões elétricos: eT35, eT75 e eT23.

O eT35 utiliza a bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela fabricante chinesa. Já o eT75 foi projetado para operações de distribuição urbana e regional. O eT23, por sua vez, ganhou uma versão adaptada para o transporte de bebidas.

A movimentação ocorre em meio ao aumento da concorrência no segmento de veículos comerciais elétricos. A SAIC, em parceria com a Volkswagen Caminhões, também prepara novidades para o mercado brasileiro.

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Fábrica da BYD na Bahia supera 150 mil veículos

O novo investimento é anunciado após a expansão das operações da BYD em Camaçari, na Bahia. Segundo dados divulgados pela fabricante em 5 de novembro, o complexo industrial ultrapassou a marca de 150 mil veículos montados e alcançou mais de 9,5 mil empregos diretos pouco mais de um ano após a inauguração.

O investimento total na unidade chegou a R$ 11,3 bilhões, valor superior aos R$ 5,5 bilhões anunciados anteriormente, em julho.

Atualmente, a fábrica baiana produz os modelos Dolphin Mini, King, Song Pro e Atto 2. A capacidade inicial é de 150 mil veículos por ano, mas a montadora pretende ampliar esse volume para 300 mil unidades anuais em uma próxima etapa.

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