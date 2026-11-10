Gigante chinesa contrata 2 mil trabalhadores e fábrica na Bahia passa a funcionar 24 horas

A fábrica da BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, passou a funcionar 24 horas por dia, após a antecipação do terceiro turno de produção. Para ampliar as atividades, a montadora chinesa contratou 2 mil trabalhadores, elevando para mais de 10 mil o número de funcionários do complexo industrial desde o início da produção, em 2025. O novo turno começou nesta segunda-feira, 9.

A mudança estava prevista para o final do ano, mas foi antecipada diante do crescimento das vendas de carros elétricosno Brasil e da procura pelo novo SUV híbrido plug-in Atto 2. Com a ampliação, a unidade passa a contar com três turnos de trabalho.

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O movimento acompanha a expansão do mercado de veículos elétricos e híbridos no país. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), foram emplacados 54.486 veículos eletrificados em outubro, alta de 154,9% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram registrados 21.369 emplacamentos.

Entre janeiro e outubro, o total chegou a 436.809 unidades, crescimento de 158,8% na comparação com os dez primeiros meses do ano anterior.

BYD amplia produção e vendas no Brasil

O avanço da montadora também aparece no ranking de vendas. Os modelos Dolphin Mini e Dolphin lideram a lista dos carros elétricos puros mais vendidos no varejo brasileiro. Com isso, a BYD já ocupa a quarta posição entre as marcas que mais comercializam veículos no país, atrás de Fiat, Volkswagen e General Motors, segundo levantamento da Bright Consulting.

Outro destaque é o Atto 2. De acordo com a fabricante, o novo SUV híbrido plug-in flex acumulou 10.329 pedidos e 5.012 unidades emplacadas em pouco mais de 40 dias úteis.

Além da ampliação dos turnos, a empresa está concluindo os testes finais das áreas de soldagem e pintura, etapas consideradas decisivas para alcançar a produção 100% nacional.

Atualmente, a fábrica baiana produz o elétrico Dolphin Mini e os híbridos plug-in BYD King e BYD Song Pro. Com a expansão das atividades, o Atto 2 também passa a integrar a produção da unidade.

"Estamos acelerando a produção porque o consumidor brasileiro está respondendo, e os números do Atto 2 deixam isso muito claro. Temos uma demanda expressiva para atender e uma fábrica preparada para acompanhar esse crescimento", afirmou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e de marketing da BYD Auto do Brasil.

Segundo o executivo, os novos turnos foram estruturados com jornada semanal de 40 horas.

Fábrica da BYD deve movimentar R$ 1 bilhão por ano



A expansão da unidade também representa um impacto na economia baiana. Um estudo do Observatório da Indústria, do Sistema FIEB, em parceria com a BYD, aponta que a retomada das operações em Camaçari, após a saída da Ford do país, contribuiu para a recuperação de aproximadamente 22 mil empregos, considerando postos diretos, indiretos e induzidos.

A operação também deve movimentar cerca de R$ 1,03 bilhão por ano em salários.

O investimento total anunciado pela montadora para o complexo industrial é de R$ 11,3 bilhões nos próximos anos. Desse valor, R$ 5,5 bilhões já foram aplicados. A capacidade inicial prevista para a fábrica é de 150 mil veículos por ano.

BYD anuncia parceria com a TIM na Bahia

Além da expansão industrial, a BYD anunciou uma parceria com a TIM para oferecer soluções de conectividade embarcada em toda a frota de veículos leves da marca em circulação no Brasil.

O acordo também prevê a implantação de infraestrutura de redes 5G e 4G na fábrica de Camaçari. O projeto inclui sete pontos de cobertura externa e 63 equipamentos distribuídos entre galpões e áreas operacionais.

A estrutura permitirá conectar funcionários, visitantes, sistemas operacionais e os próprios veículos durante a fabricação, facilitando a comunicação entre as diferentes etapas da produção.