Rival da BYD lança novo modelo híbrido para brigar com Song Pro

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Uma das principais rivais da BYD no mercado brasileiro, a Caoa, anunciou, nesta terça-feira, 10, o lançamento do novo modelo, o CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex.

Vale ressaltar que esse é o primeiro carro híbrido plug-in flex da Caoa no mercado. O CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex já estava em pré-venda desde o mês de setembro, e, agora, o primeiro lote importado desembarcou no país.

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Quanto custa o novo Caoa Changan CS55 PHEV flex?

O novo modelo híbrido flex da Caoa, o CS55 chega ao Brasil custando R$ 189.990.

Seu objetivo em terras brasileiras é simples, disputar o mercado com outros SUVs chineses híbridos, como o BYD Song Pro, Jaecoo 7 SHS-P e Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV. Vale ressaltar que o CS55 PHEV Flex é um dos mais baratos entre seus rivais.

Caoa Changan CS55 PHEV Flex - Foto: Divulgação

Veja os preços dos principais modelos

Caoa Changan CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex: R$ 189.990;

Tiggo 7 Pro PHEV: R$ 209.990;

BYD Song Pro GL: R$ 196.990;

Jaecoo 7 SHS-P Elite: R$ 189.990.

Como é o novo Changan CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex?

O novo Caoa Changan CS55 PHEV flex é um SUV médio que chega ao Brasil com uma motorização flex híbrida plug-in formada por:

um motor 1.5 turbo TGDi turbo flex, que gera 143 cv de potência e 21,9 kgfm de torque;

TGDi turbo flex, que gera um propulsor elétrico de 234 cv que não teve o torque divulgado.

Ao todo, o modelo consegue gerar 286 cv de potência e 47 kgfm de torque combinados, gerenciados por um câmbio DHT de uma marcha mecânica e tração dianteira.

1 de 6 Novo Caoa Changan CS55 Flex | Foto: Divulgação

2 de 6 Novo Caoa Changan CS55 Flex | Foto: Divulgação

3 de 6 Novo Caoa Changan CS55 Flex | Foto: Divulgação

4 de 6 Novo Caoa Changan CS55 Flex | Foto: Divulgação

5 de 6 Novo Caoa Changan CS55 Flex | Foto: Divulgação

6 de 6 Novo Caoa Changan CS55 Flex | Foto: Divulgação

O CS55 híbrido flex é econômico?

De acordo com a Caoa, quando combinada, sua autonomia pode chegar a 1.200 km, graças ao tanque de combustível de 51 litros e à bateria de 18,4 kWh.

De acordo com a fabricante, a bateria aceita carga lenta (AC), de até 6,6 kW.

Já em postos de carga rápida (DC), é possível carregar entre 20% e 80% em somente 40 minutos.

Caoa Changan CS55 PHEV Flex - Foto: Divulgação

Conforme informações do Inmetro, a autonomia elétrica do novo CS55 híbrido flex, é de 76 km. Por outro lado, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o consumo do motor a combustão é a seguinte:

Na cidade: 9,1 km/l com etanol e 13,3 km/l com gasolina;

com e com gasolina; Na estrada: 7,7 km/l com etanol e 11,3 km/l com gasolina.

O Caoa Changan CS55 PHEV flex também tem sete anos de garantia ou 150 mil km, o que acontecer primeiro.

Já o conjunto elétrico tem garantia um pouco maior, de 8 anos, ou os mesmos 150 mil km.

Quais as dimensões do Caoa Changan CS55 PHEV flex?

O novo Caoa Changan CS55 híbrido flex possui as seguintes medidas:

4,55 metros de comprimento;

1,87 m de largura;

1,68 m de altura;

entre-eixos de 2,65 m.

Já quando o assunto é porta-malas, o novo modelo híbrido flex da Caoa possuiu uma boa capacidade de 525 litros, que pode aumentar para 1.415 litros caso o banco traseiro seja rebatido.

Caoa Changan CS55 PHEV Flex - Foto: Divulgação

Veja os equipamentos do Caoa Changan CS55 híbrido flex

O novo modelo se destaca como um SUV híbrido plug-in que une tecnologia de ponta com performance e conforto, chegando ao Brasil com os seguintes equipamentos:

Conforto e Conveniência

Rodas de liga leve de aro 19;

Chave com sensor presencial e vidros elétricos one touch;

Ar-condicionado digital e automático de zona dupla;

Bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e memória de posição para o motorista;

Carregador de celular por indução;

Abertura elétrica do porta-malas e teto solar;

Volante com regulagem de altura e profundidade;

Aplicativo de controle remoto que permite ligar o motor, acionar o ar-condicionado à distância, abrir ou fechar o teto solar, entre outras funções.

Caoa Changan CS55 PHEV Flex - Foto: Divulgação

Tecnologia e Conectividade

Central multimídia com tela sensível ao toque de 14,6 polegadas e suporte a comandos de voz;

Quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas integrado à central multimídia;

GPS nativo.

Caoa Changan CS55 PHEV Flex - Foto: Divulgação

Iluminação e Assistentes de Estacionamento

Faróis e lanternas em LED com acendimento automático;

Sistema de câmera 540º;

Assistente de estacionamento e sensor de estacionamento traseiro.

Caoa Changan CS55 PHEV Flex - Foto: Divulgação

Segurança e Assistência à Condução (ADAS)