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Rival da BYD lança novo modelo híbrido para brigar com Song Pro
SUV médio é o primeiro plug-in flex da marca no mercado
Uma das principais rivais da BYD no mercado brasileiro, a Caoa, anunciou, nesta terça-feira, 10, o lançamento do novo modelo, o CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex.
Vale ressaltar que esse é o primeiro carro híbrido plug-in flex da Caoa no mercado. O CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex já estava em pré-venda desde o mês de setembro, e, agora, o primeiro lote importado desembarcou no país.
Quanto custa o novo Caoa Changan CS55 PHEV flex?
O novo modelo híbrido flex da Caoa, o CS55 chega ao Brasil custando R$ 189.990.
Seu objetivo em terras brasileiras é simples, disputar o mercado com outros SUVs chineses híbridos, como o BYD Song Pro, Jaecoo 7 SHS-P e Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV. Vale ressaltar que o CS55 PHEV Flex é um dos mais baratos entre seus rivais.
Veja os preços dos principais modelos
- Caoa Changan CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex: R$ 189.990;
- Tiggo 7 Pro PHEV: R$ 209.990;
- BYD Song Pro GL: R$ 196.990;
- Jaecoo 7 SHS-P Elite: R$ 189.990.
Como é o novo Changan CS55 Ultra-Hybrid PHEV Flex?
O novo Caoa Changan CS55 PHEV flex é um SUV médio que chega ao Brasil com uma motorização flex híbrida plug-in formada por:
- um motor 1.5 turbo TGDi turbo flex, que gera 143 cv de potência e 21,9 kgfm de torque;
- um propulsor elétrico de 234 cv que não teve o torque divulgado.
Ao todo, o modelo consegue gerar 286 cv de potência e 47 kgfm de torque combinados, gerenciados por um câmbio DHT de uma marcha mecânica e tração dianteira.
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O CS55 híbrido flex é econômico?
De acordo com a Caoa, quando combinada, sua autonomia pode chegar a 1.200 km, graças ao tanque de combustível de 51 litros e à bateria de 18,4 kWh.
De acordo com a fabricante, a bateria aceita carga lenta (AC), de até 6,6 kW.
Já em postos de carga rápida (DC), é possível carregar entre 20% e 80% em somente 40 minutos.
Conforme informações do Inmetro, a autonomia elétrica do novo CS55 híbrido flex, é de 76 km. Por outro lado, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, o consumo do motor a combustão é a seguinte:
- Na cidade: 9,1 km/l com etanol e 13,3 km/l com gasolina;
- Na estrada: 7,7 km/l com etanol e 11,3 km/l com gasolina.
O Caoa Changan CS55 PHEV flex também tem sete anos de garantia ou 150 mil km, o que acontecer primeiro.
Já o conjunto elétrico tem garantia um pouco maior, de 8 anos, ou os mesmos 150 mil km.
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Quais as dimensões do Caoa Changan CS55 PHEV flex?
O novo Caoa Changan CS55 híbrido flex possui as seguintes medidas:
- 4,55 metros de comprimento;
- 1,87 m de largura;
- 1,68 m de altura;
- entre-eixos de 2,65 m.
Já quando o assunto é porta-malas, o novo modelo híbrido flex da Caoa possuiu uma boa capacidade de 525 litros, que pode aumentar para 1.415 litros caso o banco traseiro seja rebatido.
Veja os equipamentos do Caoa Changan CS55 híbrido flex
O novo modelo se destaca como um SUV híbrido plug-in que une tecnologia de ponta com performance e conforto, chegando ao Brasil com os seguintes equipamentos:
Conforto e Conveniência
- Rodas de liga leve de aro 19;
- Chave com sensor presencial e vidros elétricos one touch;
- Ar-condicionado digital e automático de zona dupla;
- Bancos dianteiros com ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e memória de posição para o motorista;
- Carregador de celular por indução;
- Abertura elétrica do porta-malas e teto solar;
- Volante com regulagem de altura e profundidade;
- Aplicativo de controle remoto que permite ligar o motor, acionar o ar-condicionado à distância, abrir ou fechar o teto solar, entre outras funções.
Tecnologia e Conectividade
- Central multimídia com tela sensível ao toque de 14,6 polegadas e suporte a comandos de voz;
- Quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas integrado à central multimídia;
- GPS nativo.
Iluminação e Assistentes de Estacionamento
- Faróis e lanternas em LED com acendimento automático;
- Sistema de câmera 540º;
- Assistente de estacionamento e sensor de estacionamento traseiro.
Segurança e Assistência à Condução (ADAS)
- Seis airbags;
- Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC);
- Frenagem automática de emergência;
- Alerta de colisão frontal e traseira;
- Monitoramento de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro;
- Assistente de permanência em faixa com alerta de mudança involuntária;
- Assistente de partida em subida e descida;
- Monitoramento de pressão dos pneus.