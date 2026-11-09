APOSTA?
Ford confirma nova picape mais barata que Ranger com base chinesa
Nova caminhonete será posicionada como modelo de entrada da marca
A Ford confirmou que terá um novo modelo de picape média para o ano de 2027, mas com uma proposta diferente da Ranger atual. A principal intenção é oferecer um produto mais acessível à diversos mercados.
Para isso, a Ford pretende reduzir em 20% o custo básico de materiais em relação à Ranger atual.
A novidade foi revelada pelo próprio CEO da Ford, Jim Farley, que disse: “No próximo ano, lançaremos nossa picape média acessível para os mercados internacionais. Esperamos que o custo da matéria-prima para essa picape seja 20% menor do que o da Ranger atual.”
Modelo deve chegar em parceria com marca chinesa
Levando a sério o ditado de “Se não pode com o inimigo, junte-se a ele", a Ford deve utilizar uma base chinesa para tentar rivalizar com as próprias marcas chinesas.
Ao que todos os movimentos indicam, a nova picape de entrada da Ford deve ser fruto de uma parceria entre a montadora americana com a Jiangling Motors Corporation (JMC).
Vale ressaltar que essa parceria já existe há anos e já resultou em vários lançamentos, como SUVs Territory e Bronco Basecamp e, mais recentemente, a van elétrica Transit City.
Como deve ser a nova picape da Ford?
Para a nova picape, rumores apontam que a Ford vai ter como base alguns modelos já vendidos pela JMC internacionalmente. Atualmente, a marca chinesa possui duas caminhonetes médias no mercado:
- Vigus: voltada para o trabalho e com visual mais simples;
- Grand Avenue: Mais equipada e com variante off-road no portfólio.
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Virgos
A Virgos, também conhecida como Boadian ou Yuhu, já é vendida em alguns países além da China, como Chile e África do Sul, sempre com cabine dupla.
Sendo um dos possíveis modelos que pode servir como base para a nova picape da Ford, ela mede:
- 5,33 metros de comprimento;
- 1,88 m de largura;
- 1,79 m de altura.
Dependendo do mercado, pode ter motor 2.0 turbo a gasolina ou 2.5 turbodiesel com 160 cv.
O câmbio pode ser manual de cinco ou seis marchas, ou automático de oito.
JMC Virgos, possível base para nova picape da Ford | JMC Virgos, possível base para nova picape da Ford | JMC Virgos espaço interno |
Grand Avenue
Em comparação com a Virgos, a Grand Avenue já é bem mais moderna, com mais equipamentos e maior que a Virgos, medindo:
- 5,43 metros de comprimento;
- 1,93 m de largura;
- 1,87 m de altura;
- 3,27 m de entre-eixos.
O principal motor é um 2.3 turbo da família Puma da Ford com 180 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. O câmbio é automático de oito marchas, com tração 4x4.
Independentemente do modelo usado como base, a nova picape média da Ford terá identidade própria e visual inspirado nos lançamentos mais recentes da marca.
JMC Grand Avenue | JMC Grand Avenue | JMC Grand Avenue, interna |