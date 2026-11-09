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Ford confirma nova picape mais barata que Ranger com base chinesa

Nova caminhonete será posicionada como modelo de entrada da marca

Gustavo Zambianco
Por
Ford Ranger
Ford Ranger - Foto: Divulgação | Ford

A Ford confirmou que terá um novo modelo de picape média para o ano de 2027, mas com uma proposta diferente da Ranger atual. A principal intenção é oferecer um produto mais acessível à diversos mercados.

Para isso, a Ford pretende reduzir em 20% o custo básico de materiais em relação à Ranger atual.

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A novidade foi revelada pelo próprio CEO da Ford, Jim Farley, que disse: “No próximo ano, lançaremos nossa picape média acessível para os mercados internacionais. Esperamos que o custo da matéria-prima para essa picape seja 20% menor do que o da Ranger atual.”

Ford Ranger
Ford Ranger - Foto: Divulgação | Ford

Modelo deve chegar em parceria com marca chinesa

Levando a sério o ditado de “Se não pode com o inimigo, junte-se a ele", a Ford deve utilizar uma base chinesa para tentar rivalizar com as próprias marcas chinesas.

Ao que todos os movimentos indicam, a nova picape de entrada da Ford deve ser fruto de uma parceria entre a montadora americana com a Jiangling Motors Corporation (JMC).

JMC Grand Avenue
JMC Grand Avenue - Foto: Divulgação | JMC

Vale ressaltar que essa parceria já existe há anos e já resultou em vários lançamentos, como SUVs Territory e Bronco Basecamp e, mais recentemente, a van elétrica Transit City.

Como deve ser a nova picape da Ford?

Para a nova picape, rumores apontam que a Ford vai ter como base alguns modelos já vendidos pela JMC internacionalmente. Atualmente, a marca chinesa possui duas caminhonetes médias no mercado:

  • Vigus: voltada para o trabalho e com visual mais simples;
  • Grand Avenue: Mais equipada e com variante off-road no portfólio.

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Conheça os possíveis modelos base da nova picape da Ford

Virgos

A Virgos, também conhecida como Boadian ou Yuhu, já é vendida em alguns países além da China, como Chile e África do Sul, sempre com cabine dupla.

Sendo um dos possíveis modelos que pode servir como base para a nova picape da Ford, ela mede:

  • 5,33 metros de comprimento;
  • 1,88 m de largura;
  • 1,79 m de altura.

Dependendo do mercado, pode ter motor 2.0 turbo a gasolina ou 2.5 turbodiesel com 160 cv.

O câmbio pode ser manual de cinco ou seis marchas, ou automático de oito.

  • 1 de 3 JMC Virgos, possível base para nova picape da Ford
    JMC Virgos, possível base para nova picape da Ford |
  • 2 de 3 JMC Virgos, possível base para nova picape da Ford
    JMC Virgos, possível base para nova picape da Ford |
  • 3 de 3 JMC Virgos espaço interno
    JMC Virgos espaço interno |

Grand Avenue

Em comparação com a Virgos, a Grand Avenue já é bem mais moderna, com mais equipamentos e maior que a Virgos, medindo:

  • 5,43 metros de comprimento;
  • 1,93 m de largura;
  • 1,87 m de altura;
  • 3,27 m de entre-eixos.

O principal motor é um 2.3 turbo da família Puma da Ford com 180 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. O câmbio é automático de oito marchas, com tração 4x4.

Independentemente do modelo usado como base, a nova picape média da Ford terá identidade própria e visual inspirado nos lançamentos mais recentes da marca.

  • 1 de 3 JMC Grand Avenue
    JMC Grand Avenue |
  • 2 de 3 JMC Grand Avenue
    JMC Grand Avenue |
  • 3 de 3 JMC Grand Avenue, interna
    JMC Grand Avenue, interna |
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autos Ford picape

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