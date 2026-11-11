Tendências do comércio e serviços viram pauta em evento do A TARDE

Representantes do comércio, entidades empresariais, empresários e lideranças baianas marcaram presença nesta quarta-feira, 11, na Fecomércio-BA, para discutir tendências e oportunidades do setor de comércio e serviços na Bahia, no "Comércio Em Pauta", evento realizado pelo Grupo A TARDE

O encontro com o mote "Onde as decisões se encontram" aqueceu o debate sobre as mudanças no comportamento do consumidor, inovações tecnológicas, transformações digitais e desafios do empreendedorismo.

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Atualmente, o setor de comércio e serviços é responsável por aproximadamente 70% a 73% de toda a atividade econômica do Brasil. Já na Bahia, o setor se destaca por 64,5% dessa participação no estado.

Uma das painelistas do evento, Isabel Sartori, coordenadora de Inovação e Tecnologia da Fecomércio- BA, explicou que o setor tem ganhado destaque nos avanços tecnológicos e que a Bahia está atenta a esse crescimento, trazendo e desenvolvendo projetos e novidades para negócios voltados à área.

"A Bahia está despontando em muitas pautas de inovação, a gente recebeu através da Fecomércio, junto com o Sebrae e com o Startup Baiana uma premiação nacional, tanto em artigo científico, falando do poder da rede do comércio para a inovação, como também para inovar do ponto de vista de e-commerce. A gente busca trazer essa movimentação de atualizar os empresários sobre a pauta e trazer oportunidades para o empresário. Chegando ao final do ano, é importantíssimo a gente já começar a se preparar para o ano que vem, estando sempre com essa visão que o futuro, na verdade, já está aqui", disse ela.

Isabel Sartori, coordenadora de Inovação e Tecnologia da Fecomércio- BA - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Desafios e barreiras para o comércio baiano

Mas nem tudo são flores. Paulo Cavalcanti, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (Faceb), explica que antes mesmo de discutir a ampliação da tecnologia e inovação para o comércio e serviços da Bahia, é preciso unir forças para quebrar barreiras no setor.

"A gente precisa internalizar e educar para transformar uma cultura, onde se entenda que mais do que os desafios tecnológicos, mais do que os desafios que nós estamos vivendo, precisamos vencer o desafio ao associativismo, à cooperação e à união. Os pequenos empresários e a população brasileira precisam entender que não se muda uma estrutura de país sem participação popular.", explica Paulo Cavalcanti.

Paulo Cavalcanti, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia (Faceb) - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

"Temos defendido a consciência de cidadania, a autoestima cidadã da classe produtiva para que também tenham acesso à tecnologia. E quais são as políticas que nós vamos realmente dar para viabilizar acesso às pessoas que precisam de tecnologia? O que é que o Brasil vai se tornar? Essas são as perguntas que a gente vai tentar responder", continuou ele.

Uma das grandes lideranças do comércio e serviço, Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Fecomércio, também reforça a necessidade de um olhar mais delicado ao setor, que prevê percalços ainda mais complexos diante da reforma tributária, redução da escala 6x1 e aumento contínuo das taxas de juros.

"A gente sabe que o país precisa se modernizar, mas a gente precisa também encontrar segurança jurídica para que o empresário confie no Brasil, que ele possa investir, gerar emprego, gerar renda e gerar muito emprego. Nós não podemos continuar crescendo a 1,8%, 2% ao ano, precisamos crescer muito mais para gerar emprego, gerar as pessoas da pobreza. Então, eventos dessa natureza é fundamental", explica o presidente.

Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio-BA - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Com um olhar para as micro e pequenas empresas, Edicarlos Moreira, coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia, salientou que esse é o setor que concentra o maior número de empreendimentos do segmento. Para ele, o maior desafio tem sido preparar os comerciantes para a necessidade de integrar o digital à sua operação.

"Nós precisamos fomentar cada vez mais os empreendedores na Bahia. Esses encontros ajudam a trazer reflexões e fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. Cada vez mais esse comércio, esse serviço, ele vai estar digitalizado, ou seja, ele vai precisar estar conectado com diversos canais de relacionamento. A gente tem que preparar esse micro e pequeno negócio para que ele esteja justamente pronto para isso", explicou.

Edicarlos Moreira, coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Ainda segundo Edicarlos, essa integração deve acontecer por meio das redes sociais, marketplaces ou e-commerces. O aumento do uso do digital mudou o comportamento do consumidor e o micro e pequeno empreendedor deve aprender a ler essas "potencialidades", finalizou o coordenador.

Oportunidades e tomada de decisões para o setor

Para o presidente do Grupo A TARDE, João de Melo Leitão, o evento é uma oportunidade de ajudar representantes do setor na tomada de decisões

"Essa evento se torna importante para a gente como uma oportunidade para rebater as perspectivas, o futuro, para que o empresariado. Para que ele tenha a oportunidade de avaliar suas tomadas de decisão. Temos um painel completo, onde a gente consegue trazer até provocações, questionamentos e ouvir pessoas com muita experiência no setor para que isso sirva e contribua para as tomadas de decisão e para a avaliação do mercado como um todo. O Grupo A TARDE, mais uma vez, cumprindo a sua missão de informar e de contribuir para que todos tenham oportunidade de uma avaliação e de uma reflexão a respeito do tema que está sendo discutido", completou ele.

Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Apesar de não se limitar ao Comércio e Serviços, Márcia Cristina Freitas, gerente de Registros da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), destacou a força do segmento, não apenas na Bahia, mas em todo o país.

"A Junta Comercial é um órgão legalizador do empreendedorismo. Não estamos apenas para comércio e serviços, mas para todas as demais áreas da economia. Este é o setor com o maior número de empresas constituídas em todas as unidades da federação, isso é um dado histórico", afirmou.

Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Comércio e Serviços em Pauta

Comércio e Serviços em Pauta faz parte de uma série de encontros promovida pelo Grupo A TARDE que aproxima o poder público e a iniciativa privada para discutir setores estratégicos para o desenvolvimento do estado.

O evento contou com o apoio da Fecomércio-BA e do Sebrae-BA, além de patrocínio da Juceb e parceria da Claro Empresas.

Para Marco Aurélio Alves, diretor da Claro na regional Bahia e Sergipe, participar da iniciativa é uma forma de contribuir para uma discussão que ajuda a definir os rumos da economia baiana.

"Iniciativas como essa aproximam quem empreende das ferramentas para crescer, e isso fortalece o setor como um todo", pontuou