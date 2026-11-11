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COMÉRCIO EM PAUTA

Grupo A TARDE promove ‘Em Pauta’ para debater comércio

Evento reunirá lideranças dos setores público e privado

Miriam Hermes
Por Miriam Hermes
Comércio na Bahia: especialistas debatem mudanças que podem transformar o setor
Comércio na Bahia: especialistas debatem mudanças que podem transformar o setor - Foto: Imagem ilustrativa gerada por IA

O setor de comércio e serviços atravessa um período de transformações que desafia empresários a repensar estratégias e modelos de negócio. As mudanças do mercado e os caminhos para o fortalecimento das atividades na Bahia estão no centro do “Comércio e Serviços em Pauta”, projeto do Grupo A TARDE que vai debater o futuro do setor no estado.

Com o tema ‘Onde as decisões se encontram’, o evento abordará, dentre outros assuntos, as mudanças no comportamento do consumidor, inovações tecnológicas, transformação digital e desafios do empreendedorismo. Com início às 7h30, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, o encontro é organizado para convidados e reunirá lideranças e representantes dos setores público e privado.

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A ação faz parte do projeto Em Pauta, do Grupo A TARDE, que já tratou de temas como saúde, turismo e economia criativa. Executado com apoio da Fecomércio-BA, da Juceb e do Sebrae, e com parceria da Claro Empresas, esta edição conta com uma equipe de especialistas reunidos com a proposta de debater caminhos e oportunidades de desenvolvimento para o setor.

A iniciativa tem o envolvimento das equipes dos jornais A TARDE e MASSA! (impressos e portais), da rádio A Tarde FM, e do canal A Tarde Play (YouTube).

Confira lista de painelistas

  • Isabel Sartori, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio-BA
  • Edicarlos Moreira, coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae-BA
  • Márcia Cristina Freitas, gerente de Registros da Capital (Gercap) da Juceb
  • Paulo Cavalcanti, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado da Bahia (Faceb)
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