Grupo A TARDE promove ‘Em Pauta’ para debater comércio

O setor de comércio e serviços atravessa um período de transformações que desafia empresários a repensar estratégias e modelos de negócio. As mudanças do mercado e os caminhos para o fortalecimento das atividades na Bahia estão no centro do “Comércio e Serviços em Pauta”, projeto do Grupo A TARDE que vai debater o futuro do setor no estado.

Com o tema ‘Onde as decisões se encontram’, o evento abordará, dentre outros assuntos, as mudanças no comportamento do consumidor, inovações tecnológicas, transformação digital e desafios do empreendedorismo. Com início às 7h30, no Espaço Mário Cravo, na Casa do Comércio, o encontro é organizado para convidados e reunirá lideranças e representantes dos setores público e privado.

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A ação faz parte do projeto Em Pauta, do Grupo A TARDE, que já tratou de temas como saúde, turismo e economia criativa. Executado com apoio da Fecomércio-BA, da Juceb e do Sebrae, e com parceria da Claro Empresas, esta edição conta com uma equipe de especialistas reunidos com a proposta de debater caminhos e oportunidades de desenvolvimento para o setor.

A iniciativa tem o envolvimento das equipes dos jornais A TARDE e MASSA! (impressos e portais), da rádio A Tarde FM, e do canal A Tarde Play (YouTube).

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