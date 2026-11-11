Menino autista é agredido com arranhões no rosto por professora

Uma professora da educação infantil foi denunciada por suspeita de agredir um menino de 7 anos com autismo dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Élcio José Trigueiro, em Brumado, no sudoeste da Bahia.



O caso aconteceu na terça-feira, 10, e veio à tona após a direção da unidade comunicar a mãe da criança sobre o ocorrido.

Mãe relata como teria acontecido a agressão

Segundo a administradora Mayana Meira, a professora informou que a criança estava agitada e teria se descontrolado durante uma situação envolvendo outro aluno. Para tentar contê-la, a profissional teria apertado as bochechas do menino com as unhas, deixando marcas no rosto.

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"Fui chamada na escola e ela relatou que meu filho estava brigando com o coleguinha, que ela se descontrolou e apertou a bochecha dele", contou a mãe. Mayana também afirmou que o filho não estava em surto no momento da agressão. A criança faz acompanhamento com diferentes profissionais e utiliza medicação diariamente.

Outras mães relatam possíveis agressões

Após o episódio, a administradora registrou boletins de ocorrência na delegacia, no Ministério Público e no Conselho Tutelar.



Segundo ela, na semana anterior, o menino já havia relatado ter recebido um beliscão da mesma professora, mas a situação não teria sido discutida pela instituição.

Mayana, que participa de um grupo de mães atípicas, afirmou ainda que outras responsáveis relataram episódios de possíveis agressões envolvendo a mesma profissional. Entre os relatos estariam beliscões e "cascudos" contra crianças.

"É um sentimento de revolta. A justiça precisa ser feita para que outras crianças não passem por isso", declarou.





Professora será afastada e caso é investigado

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Brumado informou que a professora será afastada da função por tempo indeterminado. A pasta também instaurou uma sindicância interna para apurar a denúncia e comunicou que adotou as providências legais.

A Polícia Civil informou que investiga o caso, registrado como lesão corporal. A Prefeitura ressaltou que não compactua com qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirmou o compromisso com a segurança, o respeito e a proteção dos estudantes da rede municipal.