AGRESSÃO!
Menino autista é agredido com arranhões no rosto por professora
Menino já havia relatado ter recebido um beliscão da mesma pessoa
Uma professora da educação infantil foi denunciada por suspeita de agredir um menino de 7 anos com autismo dentro de uma sala de aula da Escola Municipal Élcio José Trigueiro, em Brumado, no sudoeste da Bahia.
O caso aconteceu na terça-feira, 10, e veio à tona após a direção da unidade comunicar a mãe da criança sobre o ocorrido.
Mãe relata como teria acontecido a agressão
Segundo a administradora Mayana Meira, a professora informou que a criança estava agitada e teria se descontrolado durante uma situação envolvendo outro aluno. Para tentar contê-la, a profissional teria apertado as bochechas do menino com as unhas, deixando marcas no rosto.
"Fui chamada na escola e ela relatou que meu filho estava brigando com o coleguinha, que ela se descontrolou e apertou a bochecha dele", contou a mãe. Mayana também afirmou que o filho não estava em surto no momento da agressão. A criança faz acompanhamento com diferentes profissionais e utiliza medicação diariamente.
Outras mães relatam possíveis agressões
Após o episódio, a administradora registrou boletins de ocorrência na delegacia, no Ministério Público e no Conselho Tutelar.
Segundo ela, na semana anterior, o menino já havia relatado ter recebido um beliscão da mesma professora, mas a situação não teria sido discutida pela instituição.
Mayana, que participa de um grupo de mães atípicas, afirmou ainda que outras responsáveis relataram episódios de possíveis agressões envolvendo a mesma profissional. Entre os relatos estariam beliscões e "cascudos" contra crianças.
"É um sentimento de revolta. A justiça precisa ser feita para que outras crianças não passem por isso", declarou.
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Professora será afastada e caso é investigado
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Brumado informou que a professora será afastada da função por tempo indeterminado. A pasta também instaurou uma sindicância interna para apurar a denúncia e comunicou que adotou as providências legais.
A Polícia Civil informou que investiga o caso, registrado como lesão corporal. A Prefeitura ressaltou que não compactua com qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirmou o compromisso com a segurança, o respeito e a proteção dos estudantes da rede municipal.