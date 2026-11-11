Conflitos em Itacaré e Morro desafiam autoridades e colocam turismo em debate

Os conflitos envolvendo moradores, ativistas e turistas israelenses em Itacaré, no litoral sul da Bahia, e Morro de São Paulo, em Cairu, no baixo sul do estado, ganharam repercussão nas redes sociais em todo o Brasil, nos últimos dias, e mobilizaram autoridades municipais e estaduais, em meio a uma série de denúncias.

Agressões físicas, assédio sexual, comportamentos discriminatórios e episódios de intolerância, inclusive por conta das manifestações de solidariedade à Palestina, evidenciaram uma tensão que, segundo alguns moradores e ativistas sociais, não é de agora.

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Os episódios, registrados há alguns meses, mas especialmente os mais recentes têm preocupado os moradores da região e reacendido o debate sobre o respeito às comunidades e à cultura local, a convivência entre moradores e visitantes e os impactos da atividade turística.

Governo da Bahia anuncia reforço na segurança

Diante da repercussão, o governador Jerônimo Rodrigues anunciou, nesta terça-feira, 10, em visita a Itacaré, o reforço da Operação Verão da Segurança Pública nos destinos turísticos baianos.

Segundo nota da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), as medidas incluem uma campanha de orientação sobre o respeito à legislação brasileira, à diversidade e o combate à discriminação.

O governo também anunciou articulação com as forças de segurança federais, incluindo a Polícia Federal, para intensificar a fiscalização das normas de ingresso de estrangeiros no Brasil.

Os secretários estaduais Felipe Freitas, da Justiça e Direitos Humanos, e Maurício Bacelar, do Turismo, permaneceriam em Itacaré para dar continuidade ao diálogo com a sociedade civil.

“O que está em jogo é o respeito às relações com os turistas e a cada povo existente no mundo, mas também a economia que essa região desenvolve”, afirmou Rodrigues, ao ressaltar que o compromisso do Estado é com a defesa da paz, dos direitos humanos e do cumprimento da legislação brasileira por nacionais e estrangeiros.

Governador anunciou plano de segurança - Foto: Jeane Abreu | GOVBA

O prefeito Nego de Saronga destacou a parceria entre os governos e reafirmou a disposição do município de receber visitantes com responsabilidade. “Itacaré está de braços abertos para receber todos aqueles que venham para cá. Nosso povo vai acolher os visitantes com responsabilidade”, declara o gestor municipal.

Morro de São Paulo e a dependência do turismo

Em Morro de São Paulo, a discussão também envolve o peso econômico da atividade turística. Segundo a Prefeitura de Cairu, o distrito recebe aproximadamente 400 mil visitantes por ano, metade dos 800 mil que circulam pelo município.

O secretário municipal de Turismo, Cláudio Brito, estima que cerca de 90% da economia local dependa do setor.

Dados da Secretaria Municipal de Turismo apontam que aproximadamente 15 mil israelenses visitaram Morro de São Paulo em 2025. O período de maior circulação desse público ocorre entre janeiro e maio.

Prefeitura de Cairu defende apuração das denúncias

Já a Prefeitura de Cairu afirma que recebe bem turistas brasileiros, israelenses e de outras nacionalidades e defende que as denúncias sejam apuradas pelos órgãos competentes.

Também por meio de nota, a gestão informou que, em fevereiro, acionou a Guarda Civil Municipal após receber uma comunicação sobre um episódio na Segunda Praia.

Também declarou manter fiscalização de perturbação do sossego, descarte irregular de resíduos e danos a espaços públicos e privados, com os mesmos critérios para moradores e visitantes.

Em manifestação pública, Cláudio Brito defendeu um destino turístico baseado no respeito às mulheres, às diferenças e à liberdade de expressão. “Queremos construir um destino onde todos sejam respeitados, tenham voz e possam viver suas experiências com dignidade, liberdade e segurança”, afirmou.

O cenário coloca governos e comunidades diante do desafio de conciliar a importância econômica do turismo com a segurança, a garantia de direitos e o respeito aos moradores. Para a Frente Palestina, qualquer solução precisa incluir a sociedade civil e considerar as denúncias apresentadas pelas comunidades.

Frente Palestina cobra providências e participação

Para a coordenadora da Frente Palestina, Mariá Veiga, a mobilização atual é resultado de situações que vêm sendo relatadas há anos, mas que, na avaliação dela, não receberam a devida atenção das autoridades e da sociedade.

Ainda segundo Mariá, a decisão de tornar pública a situação antes do próximo verão foi motivada pela expectativa do aumento no fluxo de visitantes israelenses. Ela estima que na próxima temporada cerca de 7 mil soldados de Israel devam desembarcar na Bahia.

“Na verdade, assim, botou [governantes] para debaixo do tapete. Como costumam fazer. Agora, a gente decidiu levar à tona isso antes do verão. Foi uma opção porque, normalmente, a gente esperaria. Mas não tem como esperar, porque vão vir mais de 4 mil, acho que são 6 mil, 7mil deles", avalia a coordenadora.

Ela considerou legítima a iniciativa do prefeito de Itacaré, Edson Arante Santos Mendes, do PT, mais conhecido como Nego de Saronga, de buscar apoio junto ao Governo do Estado e de outras instâncias para enfrentar a situação.

Na avaliação dela, o município não dispõe de instrumentos para solucionar sozinho uma questão que envolve relações internacionais, ingresso de estrangeiros no país e conflitos de natureza diplomática.

Apesar disso, Mariá critica a ausência de diálogo entre a administração municipal e a Frente Palestina. Ela afirma que a entidade tentou estabelecer contato com o prefeito e integrantes da gestão, mas não recebeu respostas, nem foi chamada para participar das discussões.

“Isso é muito grave, porque nós somos uma entidade representando a comunidade civil, então ele está ignorando isso”, declarou ela, afirmando que não é possível construir uma solução efetiva sem ouvir os moradores e os movimentos que acompanham diretamente os conflitos.

Denúncias incluem agressões, racismo e assédio

Entre os episódios relatados por Mariá estão agressões contra mulheres, assédio sexual e comportamentos racistas. Para exemplificar uma das situações, ela citou uma pintura em um casarão no centro de Itacaré que representava uma mulher negra e teria tido o rosto coberto com tinta branca.

"Eles pegaram tinta branca e cobriram o rosto dela, só o rosto dela. Ficando só o cabelo e o rosto apagado por uma tinta branca. Se isso não é racismo, não sei o que que é...", ponderou.

A coordenadora também relatou alterações em um banner da orla, de onde foi retirado a imagem do Farol da Concha - símbolo da cidade -, e substituído por um elemento associado ao movimento sionista - uma bandeira amarela com a imagem de uma coroa.

Outro episódio foi o apagamento, por segurança, de uma intervenção artística em um mural, durante uma feira literária, com mensagens de solidariedade à Palestina e desenhos relacionados à cultura baiana. Conforme Mariá, era uma manifestação sem nenhum conteúdo xenofóbico.

"No verão, eles chegaram muito mais violentos, muito mais arrogantes, misóginos, racistas e começaram a cometer crimes mesmo, aleatoriamente. Quebraram o nariz de uma mulher, assediaram sexualmente as mulheres, são intolerantes com as pessoas, são mal-educados, não tratam as pessoas com respeito", completou.

Medo de retaliação afasta moradores do debate

Mariá afirma que muitos moradores evitam se manifestar publicamente por receio de perder empregos ou sofrer prejuízos financeiros, devido à dependência econômica da prefeitura e de empresários ligados ao turismo. “A comunidade está com medo de falar”, declarou.

Ela explica que a ausência de manifestações públicas não significa necessariamente falta de apoio à mobilização, mas pode refletir o temor de consequências profissionais.

O que diz as polícias

O A TARDE procurou a Polícia Civil para saber quantas ocorrências relacionadas aos possíveis crimes atribuídos a turistas israelenses haviam sido registradas nas unidades de Itacaré e Morro de São Paulo. Em nota, o órgão informou que “não localizamos registros de ocorrência referente aos fatos citados”.

A Polícia Militar também foi procurada pela reportagem e informou, por meio de nota, que mantém o policiamento preventivo e ostensivo na região, com rondas diárias e operações para coibir práticas criminosas.

A corporação destacou que as ações contam com o apoio de unidades convencionais, táticas e especializadas. A PM orienta ainda que situações suspeitas sejam comunicadas pelos telefones 190 ou 181 e registradas junto à unidade da Polícia Civil responsável pela região.