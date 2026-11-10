Tensões e denúncias levam Jerônimo a Itacaré após crise com turistas israelenses

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Conhecida pelas suas belas praias e belezas naturais, a cidade de Itacaré, no sul da Bahia, vem sendo palco de intensos conflitos entre turistas isralenses e moradores. Na manhã desta terça-feira, 10, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi à cidade para tratar sobre o caso com autoridades locais.

O caso veio à tona após diversas denúncias que envolvem episódios de hostilidade, possíveis práticas discriminatórias no comércio da cidade, o apagamento de um mural com mensagens de solidariedade ao povo palestino e até relato de importunação sexual.

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O proprietário do imóvel, Marcelo Barros, afirmou que as pinturas não haviam sido autorizadas - Foto: Mariá Veiga | Frente Palestina do Sul da Bahia

Informações obtidas pelo portal A TARDE nesta manhã dão conta de que o chefe do Executivo reeleito está reunido com diferentes segmentos para discutir e buscar soluções sobre o atual cenário na cidade.

Em agenda no interior da Bahia, na segunda-feira, 9, o governador havia confirmado a sua ida até o município. Na ocasião, ele defendeu a receptividade do povo baiano, principalmente no turismo, e destacou a importância de manter o respeito nas relações.

“O turismo da Bahia sempre foi receptivo, pois o baiano é um povo receptivo. Nós respeitamos, mas o turista também precisa respeitar a comunidade local, sem deixar de usufruir da beleza, da culinária […]”, disse o governador.

Entenda o conflito em Itacaré envolvendo os isralenses

O início da tensão no sul baiano ocorreu após um grupo de turistas estrangeiros tentarem danificar um painel artístico com mensagens de apoio à Palestina localizado em um casarão na Praça São Miguel.

Turista soteropolitana denuncia importunação sexual em Itacaré

Outro caso que mobilizou as autoridades policiais refere-se a de uma jovem soteropolitana que afirma ter sido vítima de importunação sexual por turistas estrangeiros.

A vítima recebe acompanhamento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), em conjunto com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), e deverá prestar depoimento na próxima semana ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH). A Polícia Civil investiga o caso.

Procon-BA e Setur atuam no combate à discriminação

O Procon-BA e a Secretaria de Turismo (Setur) vão promover ações de capacitação para trabalhadores de estabelecimentos comerciais e do setor turístico.

A proposta é orientar os profissionais sobre os direitos de migrantes e estrangeiros, além de combater práticas de racismo, sexismo, xenofobia e outras formas de intolerância.