Enem: uma prova, muitos sonhos e um futuro pela frente. A Bahia está pronta!

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Neste domingo, milhares de jovens baianos darão mais um passo importante na construção de seus projetos de vida.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) representa a possibilidade de ingressar na universidade, ampliar horizontes e transformar sonhos em oportunidades. Para cada estudante que chegar ao local de prova haverá uma história de dedicação, desafios superados e esperança no futuro.

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Conheço de perto o significado desse momento. Sou professor e sei que a educação transforma vidas.

Sei, também, que, para muitos jovens, especialmente aqueles que vivem nas periferias urbanas, no campo, nas comunidades quilombolas e indígenas, chegar até aqui exigiu enfrentar dificuldades que nem sempre aparecem nas páginas de uma prova.

Por isso, quero dirigir uma palavra especial a cada estudante da Bahia: confie na sua trajetória. Lembre-se dos professores que compartilharam conhecimentos; dos coordenadores pedagógicos que transmitiram serenidade; de todas as equipes técnicas e pedagógicas da Secretaria da Educação e das escolas que trabalham por vocês, ao longo do ano; das famílias que ofereceram apoio; e dos colegas que caminharam ao seu lado.

Vocês têm muito mais do que conteúdos aprendidos: acumularam experiências, saberes e capacidade de construir novos caminhos.

Nosso governo trabalha para que a origem social ou o lugar onde alguém nasceu não determine até onde poderá chegar. Investimos na ampliação da educação integral, na modernização da nossa rede escolar, na valorização dos professores e em políticas que fortalecem a aprendizagem e a permanência dos estudantes.

Queremos uma Bahia onde a universidade seja uma possibilidade concreta para todas as nossas juventudes. Já são 12 instituições públicas de Ensino Superior na Bahia e continuaremos trabalhando, em alinhamento com o governo federal, para termos ainda mais.

O Enem é uma etapa importante, mas não define sozinho o valor ou o futuro de ninguém. Cada estudante tem seu tempo, suas escolhas e muitas possibilidades pela frente. O essencial é continuar acreditando na educação como caminho de autonomia, dignidade e transformação social.

Neste domingo, façam a prova com tranquilidade. Organizem seus documentos, observem os horários e cuidem de vocês. Leiam cada questão com atenção e confiem no conhecimento construído ao longo dos anos.

A Bahia precisa da inteligência, criatividade e coragem de suas juventudes. Precisamos de vocês nas universidades, na ciência, na cultura, na tecnologia e em todos os espaços onde se constrói uma sociedade mais justa.

Como professor e governador, desejo excelentes provas. Que cada resposta seja, também, um gesto de confiança no futuro.

Estamos torcendo por vocês!

*Jerônimo Rodrigues é governador da Bahia e professor.