Bahia intensifica combate à xenofobia após casos envolvendo turistas

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Após episódios de conflitos envolvendo turistas estrangeiros e moradores de Itacaré e Morro de São Paulo, no sul da Bahia, o governo estadual anunciou neste sábado, 7, medidas para prevenir e combater práticas de intolerância, discriminação e xenofobia nas regiões turísticas.

As ações serão coordenadas pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), em parceria com outros órgãos estaduais e federais.

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Entre as iniciativas previstas estão a capacitação de profissionais do setor turístico e a articulação com representantes das comunidades locais para prevenir novos episódios.

Episódios de violência motivaram medidas

O anúncio ocorre após relatos de hostilidades envolvendo turistas e moradores, o apagamento de um painel artístico organizado pela Frente Palestina do Sul da Bahia e a denúncia de uma jovem soteropolitana que teria sido vítima de importunação sexual por turistas estrangeiros.

Todos os episódios são investigados pela Polícia Civil.

Em relação à denúncia de importunação sexual, a SJDH informou que está em contato com a jovem para oferecer assistência, em articulação com a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

Já para enfrentar relatos de possíveis práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais de Itacaré e Morro de São Paulo, o Procon-BA intensificará, em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), ações preventivas e de capacitação voltadas aos profissionais do setor.

A proposta é orientar os trabalhadores sobre os direitos de migrantes e estrangeiros, além de reforçar o combate ao racismo, ao sexismo, à xenofobia e a outras formas de intolerância.

Governo fará reuniões para alinhar medidas de enfrentamento

Para integrar as iniciativas e definir novas estratégias de atuação, a SJDH realizará, na próxima semana, reuniões com representantes dos governos federal e estadual, organizações da sociedade civil e integrantes das comunidades locais.

Ao comentar as medidas, o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, destacou a importância do respeito aos direitos humanos e da convivência entre moradores e visitantes.

“A Bahia é um estado acolhedor e democrático, e a atividade turística em nosso território deve ser pautada pela convivência harmônica, pela inclusão, pela cidadania e pelo respeito intransigente aos direitos humanos de todas e todos”, afirmou.