BLACK FRIDAY
IA pode indicar sites falsos em compras; veja como evitar golpes
Com a chegada da Black Fridray é preciso ficar atento na hora de realizar compras on-line
Ferramentas de inteligência artificial (IA), como ChatGPT, Perplexity e Google Gemini, podem indicar sites falsos ou perigosos durante pesquisas de compras na internet. Com a proximidade da Black Friday, marcada para o dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês, os interessados em aproveitar as promoções devem ficar atentos para não cair em golpes.
Um estudo da empresa de proteção de marcas Podqi identificou que 9% das respostas analisadas apresentaram domínios considerados arriscados, o que pode expor consumidores a golpes de phishing.
A pesquisa avaliou 6.795 respostas de assistentes de IA relacionadas a compras e envolvendo 151 marcas. Ao todo, foram identificados 718 domínios problemáticos.
O levantamento também apontou que as ferramentas recomendam sites perigosos 6,3 vezes mais do que emitem alertas sobre eles. Entre as respostas que apresentaram páginas arriscadas, 57% indicaram os endereços como locais para realizar compras, enquanto 34% apenas citaram os links, sem comentários. Somente 9% alertaram os usuários sobre os riscos.
Leia Também:
Como evitar golpes ao comprar por indicação de IA?
Para reduzir o risco de cair em páginas falsas, consumidores devem ter atenção aos links apresentados por ferramentas de inteligência artificial. Entre as principais recomendações estão:
- Acesse o site oficial diretamente: em vez de clicar em links de compra sugeridos pela IA, digite o endereço da loja na barra do navegador.
- Confira a versão regional da loja: entre primeiro no portal global da marca e procure, a partir dele, o endereço oficial destinado ao Brasil ou ao país desejado.
- Desconfie de listas genéricas: pesquisas por expressões como “melhores sites para comprar” podem levar a recomendações de domínios falsos.
- Verifique o endereço antes de comprar: confira se o domínio corresponde ao site oficial da empresa e desconfie de pequenas alterações no nome da marca.
As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar na pesquisa de produtos e lojas, mas as indicações não devem ser consideradas uma garantia de segurança. Por isso, é importante confirmar a autenticidade do endereço antes de informar dados pessoais ou realizar pagamentos.