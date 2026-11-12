IA pode indicar sites falsos em compras; veja como evitar golpes

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Ferramentas de inteligência artificial (IA), como ChatGPT, Perplexity e Google Gemini, podem indicar sites falsos ou perigosos durante pesquisas de compras na internet. Com a proximidade da Black Friday, marcada para o dia 27 de novembro, última sexta-feira do mês, os interessados em aproveitar as promoções devem ficar atentos para não cair em golpes.

Um estudo da empresa de proteção de marcas Podqi identificou que 9% das respostas analisadas apresentaram domínios considerados arriscados, o que pode expor consumidores a golpes de phishing.

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A pesquisa avaliou 6.795 respostas de assistentes de IA relacionadas a compras e envolvendo 151 marcas. Ao todo, foram identificados 718 domínios problemáticos.

O levantamento também apontou que as ferramentas recomendam sites perigosos 6,3 vezes mais do que emitem alertas sobre eles. Entre as respostas que apresentaram páginas arriscadas, 57% indicaram os endereços como locais para realizar compras, enquanto 34% apenas citaram os links, sem comentários. Somente 9% alertaram os usuários sobre os riscos.

Como evitar golpes ao comprar por indicação de IA?

Para reduzir o risco de cair em páginas falsas, consumidores devem ter atenção aos links apresentados por ferramentas de inteligência artificial. Entre as principais recomendações estão:

Acesse o site oficial diretamente: em vez de clicar em links de compra sugeridos pela IA, digite o endereço da loja na barra do navegador.

em vez de clicar em links de compra sugeridos pela IA, digite o endereço da loja na barra do navegador. Confira a versão regional da loja: entre primeiro no portal global da marca e procure, a partir dele, o endereço oficial destinado ao Brasil ou ao país desejado.

entre primeiro no portal global da marca e procure, a partir dele, o endereço oficial destinado ao Brasil ou ao país desejado. Desconfie de listas genéricas: pesquisas por expressões como “melhores sites para comprar” podem levar a recomendações de domínios falsos.

pesquisas por expressões como “melhores sites para comprar” podem levar a recomendações de domínios falsos. Verifique o endereço antes de comprar: confira se o domínio corresponde ao site oficial da empresa e desconfie de pequenas alterações no nome da marca.

As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar na pesquisa de produtos e lojas, mas as indicações não devem ser consideradas uma garantia de segurança. Por isso, é importante confirmar a autenticidade do endereço antes de informar dados pessoais ou realizar pagamentos.