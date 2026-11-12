Caixa sofre ataque hacker e mais de 7 milhões de clientes são afetados

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Um ataque hacker aos sistemas da Caixa Vida e Previdência (CVP), empresa ligada à Caixa Seguridade, provocou o vazamento de informações pessoais de clientes e ex-clientes. Entre os dados expostos estão nomes, CPFs, endereços, números de telefone e e-mails. A companhia possui 7,6 milhões de clientes ativos, mas ainda não informou quantas pessoas tiveram informações efetivamente comprometidas.

A invasão foi identificada na última sexta-feira, 6, quando a empresa constatou um acesso não autorizado aos sistemas e a cópia de informações cadastrais para fora de seu ambiente tecnológico.

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O incidente foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos demais órgãos competentes na quarta-feira (11), conforme as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Quais dados foram vazados?

De acordo com as análises preliminares divulgadas pela companhia, as informações expostas incluem:

Nomes completos;

Números de CPF;

Endereços residenciais;

Telefones;

Endereços de e-mail;

Datas de nascimento.

Nem todos os registros continham o conjunto completo dessas informações.

Apesar da exposição de dados pessoais, a empresa informou que, até o momento, não foram encontrados indícios de comprometimento de senhas, dados bancários, valores de apólices ou saldos de previdência.

Empresa investiga ataque

Após identificar a invasão, a Caixa Vida e Previdência informou ter bloqueado os mecanismos utilizados pelos criminosos e reforçado as medidas de segurança dos sistemas.

Uma consultoria externa especializada em perícia digital foi contratada para auxiliar na investigação. A empresa também monitora a internet para verificar se as informações obtidas pelos invasores estão sendo divulgadas.

Clientes serão notificados

A Caixa Vida e Previdência iniciou a comunicação aos clientes que tiveram números de celular e endereços de e-mail expostos, além de grupos considerados vulneráveis.

As notificações incluem orientações para reduzir o risco de golpes e fraudes que possam utilizar os dados vazados.

A companhia também disponibilizou um canal de atendimento por e-mail para esclarecer dúvidas dos consumidores e informou que divulgará eventuais atualizações relevantes sobre o incidente.