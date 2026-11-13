PIX: veja os 7 erros mais comuns que facilitam golpes e saiba como evitar

Ao completar seis anos de operação em 2026, o PIX consolidou-se como o principal meio de pagamento do Brasil. No entanto, a mesma agilidade que garante conveniência nas transações diárias continua sendo explorada por criminosos.

Embora o Banco Central tenha endurecido os mecanismos de defesa, como a obrigatoriedade do MED 2.0 (Mecanismo Especial de Devolução aprimorado) e o bloqueio cautelar simultâneo de contas laranjas desde fevereiro deste ano, a vulnerabilidade humana segue como o principal ponto de entrada para fraudes.

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"A segurança do PIX depende de uma cadeia inteira funcionando bem, e os golpistas exploram exatamente os elos mais fracos dessa cadeia, que são os consumidores", explicou Antonio Gesteira, diretor executivo sênior de Riscos, Investigações e Tecnologia da FTI Consulting.

Os 7 erros mais comuns no PIX e como se proteger

Especialistas apontam que a prevenção passa por corrigir hábitos automáticos no uso do aplicativo bancário. Confira as principais falhas identificadas e as medidas recomendadas:

1. Confirmar apenas a chave sem checar o destinatário

Transferir dinheiro sem conferir se o nome completo e o CPF ou CNPJ exibidos na tela pertencem ao recebedor real é a falha mais frequente. Fraudadores registram chaves com nomes genéricos ou parecidos com os de empresas conhecidas para induzir o pagador ao erro.

2. Fazer transferências em redes Wi-Fi públicas

Conexões abertas em aeroportos, shoppings e cafés facilitam a interceptação de dados por criminosos conectados à mesma rede. A orientação técnica é utilizar exclusivamente os dados móveis (4G/5G) da operadora ao realizar movimentações financeiras.

3. Não validar pedidos feitos por mensagens

O chamado "golpe do novo número" explora a engenharia social: criminosos criam perfis falsos fingindo ser parentes ou amigos pedindo transferências urgentes. Antes de enviar qualquer quantia, a recomendação é ligar para o número antigo da pessoa ou confirmar a identidade por chamada de vídeo.

4. Ignorar a configuração de limites diurnos e noturnos

Manter tetos elevados de transferência por comodidade amplifica o prejuízo em caso de roubo ou furto do aparelho desbloqueado. O ideal é ajustar limites baixos para o dia a dia e valores ainda mais restritos para o período noturno.

5. Compartilhar códigos recebidos por SMS

Golpistas ligam se passando por atendentes bancários e solicitam o código de verificação enviado por mensagem de texto sob o pretexto de confirmar a identidade do cliente. Esse código funciona como chave de acesso à conta e jamais deve ser repassado a terceiros.

6. Realizar pagamentos sob pressão ou urgência

Mensagens sobre boletos prestes a vencer, familiares em emergência ou promoções relâmpago criam um senso artificial de pressa para bloquear o raciocínio crítico da vítima. Qualquer cobrança que exija pagamento imediato sem tempo para verificação deve ser tratada como suspeita.

7. Deixar de registrar o golpe nos canais oficiais

Muitas vítimas desistem de fazer o boletim de ocorrência e de notificar o banco por acreditarem que o dinheiro não será recuperado. O registro formal é indispensável para acionar o MED 2.0, permitir o bloqueio de contas receptoras e alimentar o sistema de monitoramento do Banco Central.

O papel estratégico do Banco Central na blindagem do sistema

Como órgão regulador e supervisor do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central desempenha papel decisivo na evolução contínua da segurança do PIX. Além de estabelecer normas rígidas de autenticação e rastreabilidade para bancos e instituições de pagamento, a autarquia monitora em tempo real o fluxo de transações suspeitas, determina o bloqueio preventivo de contas envolvidas em fraudes e aplica sanções às instituições que descumprem os protocolos de prevenção à lavagem de dinheiro.

A atuação regulatória garante que a inovação tecnológica caminhe junto com a proteção ao cidadão, exigindo que o setor bancário invista constantemente em inteligência artificial para barrar operações atípicas antes mesmo da conclusão da transferência.

Serviço: onde denunciar e solicitar devolução em caso de golpe

Se você foi vítima de fraude via PIX, a agilidade no contato aumenta as chances de bloqueio do valor antes que o criminoso saque ou disperse o dinheiro: