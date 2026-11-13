Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ALERTA

PIX: veja os 7 erros mais comuns que facilitam golpes e saiba como evitar

Mesmo com regras mais rígidas do Banco Central, falhas simples na rotina dos usuários facilitam fraudes; veja como blindar sua conta e recuperar valores

Rafael Tiago
Por
Veja os 7 erros mais comuns no PIX e como proteger sua conta de golpes
Veja os 7 erros mais comuns no PIX e como proteger sua conta de golpes - Foto: Bruno Peres \ Agência Brasil

Ao completar seis anos de operação em 2026, o PIX consolidou-se como o principal meio de pagamento do Brasil. No entanto, a mesma agilidade que garante conveniência nas transações diárias continua sendo explorada por criminosos.

Embora o Banco Central tenha endurecido os mecanismos de defesa, como a obrigatoriedade do MED 2.0 (Mecanismo Especial de Devolução aprimorado) e o bloqueio cautelar simultâneo de contas laranjas desde fevereiro deste ano, a vulnerabilidade humana segue como o principal ponto de entrada para fraudes.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"A segurança do PIX depende de uma cadeia inteira funcionando bem, e os golpistas exploram exatamente os elos mais fracos dessa cadeia, que são os consumidores", explicou Antonio Gesteira, diretor executivo sênior de Riscos, Investigações e Tecnologia da FTI Consulting.

Os 7 erros mais comuns no PIX e como se proteger

Especialistas apontam que a prevenção passa por corrigir hábitos automáticos no uso do aplicativo bancário. Confira as principais falhas identificadas e as medidas recomendadas:

1. Confirmar apenas a chave sem checar o destinatário

Transferir dinheiro sem conferir se o nome completo e o CPF ou CNPJ exibidos na tela pertencem ao recebedor real é a falha mais frequente. Fraudadores registram chaves com nomes genéricos ou parecidos com os de empresas conhecidas para induzir o pagador ao erro.

2. Fazer transferências em redes Wi-Fi públicas

Conexões abertas em aeroportos, shoppings e cafés facilitam a interceptação de dados por criminosos conectados à mesma rede. A orientação técnica é utilizar exclusivamente os dados móveis (4G/5G) da operadora ao realizar movimentações financeiras.

3. Não validar pedidos feitos por mensagens

O chamado "golpe do novo número" explora a engenharia social: criminosos criam perfis falsos fingindo ser parentes ou amigos pedindo transferências urgentes. Antes de enviar qualquer quantia, a recomendação é ligar para o número antigo da pessoa ou confirmar a identidade por chamada de vídeo.

4. Ignorar a configuração de limites diurnos e noturnos

Manter tetos elevados de transferência por comodidade amplifica o prejuízo em caso de roubo ou furto do aparelho desbloqueado. O ideal é ajustar limites baixos para o dia a dia e valores ainda mais restritos para o período noturno.

5. Compartilhar códigos recebidos por SMS

Golpistas ligam se passando por atendentes bancários e solicitam o código de verificação enviado por mensagem de texto sob o pretexto de confirmar a identidade do cliente. Esse código funciona como chave de acesso à conta e jamais deve ser repassado a terceiros.

6. Realizar pagamentos sob pressão ou urgência

Mensagens sobre boletos prestes a vencer, familiares em emergência ou promoções relâmpago criam um senso artificial de pressa para bloquear o raciocínio crítico da vítima. Qualquer cobrança que exija pagamento imediato sem tempo para verificação deve ser tratada como suspeita.

7. Deixar de registrar o golpe nos canais oficiais

Muitas vítimas desistem de fazer o boletim de ocorrência e de notificar o banco por acreditarem que o dinheiro não será recuperado. O registro formal é indispensável para acionar o MED 2.0, permitir o bloqueio de contas receptoras e alimentar o sistema de monitoramento do Banco Central.

O papel estratégico do Banco Central na blindagem do sistema

Como órgão regulador e supervisor do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central desempenha papel decisivo na evolução contínua da segurança do PIX. Além de estabelecer normas rígidas de autenticação e rastreabilidade para bancos e instituições de pagamento, a autarquia monitora em tempo real o fluxo de transações suspeitas, determina o bloqueio preventivo de contas envolvidas em fraudes e aplica sanções às instituições que descumprem os protocolos de prevenção à lavagem de dinheiro.

A atuação regulatória garante que a inovação tecnológica caminhe junto com a proteção ao cidadão, exigindo que o setor bancário invista constantemente em inteligência artificial para barrar operações atípicas antes mesmo da conclusão da transferência.

Leia Também:

MAIOR EDIÇÃO DA HISTÓRIA

Festuris cresce 3,5% e deve movimentar R$ 600 milhões em negócios
Festuris cresce 3,5% e deve movimentar R$ 600 milhões em negócios imagem

ECONOMIA

e-Agro mostra potencial do agronegócio baiano
e-Agro mostra potencial do agronegócio baiano imagem

GRUPO MATHEUS

Após fechamento em massa, grande rede de supermercados perde R$180 mil
Após fechamento em massa, grande rede de supermercados perde R$180 mil imagem

Serviço: onde denunciar e solicitar devolução em caso de golpe

Se você foi vítima de fraude via PIX, a agilidade no contato aumenta as chances de bloqueio do valor antes que o criminoso saque ou disperse o dinheiro:

  1. Acione imediatamente o seu banco: Entre em contato pelo aplicativo oficial ou SAC da sua instituição financeira para solicitar a abertura formal do Mecanismo Especial de Devolução (MED). O banco tem até 30 minutos para notificar a instituição recebedora e bloquear os recursos disponíveis na conta suspeita.
  2. Registre um Boletim de Ocorrência (BO): Procure uma delegacia presencial ou utilize a Delegacia Virtual da Polícia Civil do seu estado, anexando comprovantes da transferência, prints das conversas e dados da conta de destino.
  3. Formalize reclamação no Banco Central: Caso o banco não dê andamento ao pedido de devolução ou falhe no atendimento, registre uma queixa oficial contra a instituição financeira pelos canais da autarquia:
    Portal na internet: bcb.gov.br (aba Fale Conosco / Registrar reclamação contra bancos);
    Telefone (Central de Atendimento): 145 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, custo de ligação local).
  4. Consulte o Registrato: Pelo sistema gratuito do Banco Central (registrato.bcb.gov.br), é possível verificar se criminosos abriram contas ou registraram chaves PIX indevidamente em seu CPF.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

banco central golpe pix

Relacionadas

Mais lidas