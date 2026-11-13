e-Agro mostra potencial do agronegócio baiano

A diversidade e o potencial produtivo do agronegócio baiano estiveram entre os temas destacados durante a abertura oficial da 8ª edição da e-Agro, realizada ontem, no Centro de Convenções Salvador. Com mais de 100 expositores, a feira segue até amanhã, reunindo produtores rurais, empresários e artesãos em torno de oportunidades de negócios e inovação no campo.

Promovido pelo Sistema Faeb/Senar e pelo Sebrae, o evento chega ao quarto ano consecutivo na capital baiana com o conceito “O agora e o futuro do campo, no mesmo lugar”. A proposta é aproximar campo e cidade, estimular negócios e apresentar soluções em ciência, tecnologia e inovação para o agronegócio.

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Anfitrião da feira, o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, destacou a importância da iniciativa para dar visibilidade à produção do interior baiano, especialmente aos pequenos empreendimentos que encontram dificuldades para acessar novos mercados.

“Essa feira é um coroamento de tudo o que acontece no interior do estado, nos grandes e pequenos negócios e na área do empreendedorismo. Conseguimos, durante três dias em Salvador, dar visibilidade a muitos desses pequenos negócios que passam o ano invisíveis nesse imenso interior da Bahia”, afirmou.

Segundo Miranda, além de apresentar tecnologias e projetos desenvolvidos por startups, universidades e empresas, a e-Agro cria oportunidades comerciais para empreendedores de segmentos como doces, mel e café. A proposta é ampliar o acesso desses produtores a compradores e consumidores, oferecendo um espaço de divulgação e comercialização na capital.

Programação

A programação contempla palestras, oficinas, treinamentos e rodadas de negócios, além da participação de empresas de máquinas e equipamentos, agritechs, consultorias especializadas e fornecedores de insumos e tecnologias. Também estão presentes compradores de mercados internacionais e de outros estados brasileiros, que podem negociar diretamente com fornecedores baianos.

Apesar da diversidade de atividades e das oportunidades de expansão, Miranda avalia que o agronegócio baiano ainda precisa superar entraves importantes. Ao A TARDE, o dirigente ressaltou a diversidade dos três biomas, dos solos e dos modelos de produção do estado, que abriga mais de 20 cadeias produtivas relevantes, mas apontou a infraestrutura como um dos principais obstáculos à competitividade. “Um dos desafios é a infraestrutura, especialmente a logística. Temos dificuldades para levar os produtos aos nossos portos e aeroportos e, a partir daí, colocá-los na Europa”, disse.

Outro problema destacado pelo presidente da Faeb é a segurança no campo. Para ele, a superação dessas dificuldades exige articulação entre diferentes setores e a construção de soluções capazes de ampliar a capacidade produtiva e comercial da Bahia.

O endividamento dos produtores rurais também preocupa. Miranda reconheceu que o setor agropecuário brasileiro atravessa um dos períodos de maior comprometimento financeiro dos últimos anos, resultado, entre outros fatores, da elevação dos custos dos insumos e da redução dos preços de comercialização em determinados mercados internacionais.

“As guerras elevaram muito o preço dos insumos, enquanto os preços no mercado internacional permaneceram, durante muito tempo, em patamares muito baixos. Quando você produz com insumos caros e vende a preços baixos, essa conta não fecha. Aliás, fecha no vermelho, o que é pior, com prejuízo”, afirmou.