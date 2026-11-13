MERCADO IMOBILIÁRIO
Leilão da Caixa na Bahia tem imóveis a partir de R$ 81 mil
Casas, apartamentos, terrenos e pontos comerciais estão entre as opções
Quem procura um imóvel na Bahia pode encontrar oportunidades em um leilão da Caixa Econômica Federal, que reúne 28 propriedades no estado com descontos de até 40% sobre os valores de avaliação. Os lances iniciais partem de R$ 81,2 mil, preço de uma casa em Seabra, no interior baiano.
O catálogo inclui casas, apartamentos, terrenos, salas e pontos comerciais em diferentes municípios. Entre os destaques está um apartamento de 36,93 m², localizado no bairro de Vila Canária, em Salvador, que poderá ser arrematado por R$ 161,4 mil na segunda etapa do leilão, com redução de 40%.
Já o imóvel com maior lance inicial entre os exemplos divulgados é uma casa em Camaçari, com 160 m², cinco quartos, seis banheiros, duas salas e duas vagas de garagem. Na primeira etapa, o valor parte de R$ 659,5 mil.
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Quando acontecem os leilões?
A venda será realizada em duas etapas, ambas pela internet, no site Líder Leilões. A primeira está marcada para 24 de novembro, às 10h. Os imóveis que não receberem lances vencedores poderão voltar à disputa em 30 de novembro, também às 10h, quando serão aplicados os maiores descontos.
Como participar e quais são as formas de pagamento?
Os interessados precisam realizar um cadastro na plataforma da leiloeira, consultar os imóveis disponíveis e verificar as condições estabelecidas no edital de cada lote. Os lances já estão abertos e podem ser registrados até o encerramento de cada etapa.
A forma de pagamento varia conforme as regras de cada propriedade. Entre as possibilidades estão a quitação à vista, o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o financiamento habitacional pela própria Caixa.
A orientação é que os interessados busquem a aprovação de crédito antes do leilão. Quem arrematar um imóvel também deverá pagar uma comissão de 5% à leiloeira oficial, à vista, no dia da compra.
Veja exemplos de imóveis disponíveis
Além da casa em Seabra, com lance inicial de R$ 81,2 mil, e da propriedade em Camaçari, que parte de R$ 659,5 mil, outros imóveis aparecem entre as ofertas:
- Salvador: apartamento de 36,93 m², no bairro de Vila Canária, com lance inicial de R$ 161,4 mil na segunda etapa, após desconto de 40%.
- Juazeiro: casa com 122 m² de área privativa, em um terreno de 160 m². Avaliada em R$ 269 mil, poderá ser arrematada a partir de R$ 213,6 mil na segunda etapa, com redução de aproximadamente 21%.