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MERCADO IMOBILIÁRIO

Leilão da Caixa na Bahia tem imóveis a partir de R$ 81 mil

Casas, apartamentos, terrenos e pontos comerciais estão entre as opções

Brenda Roberta
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A venda será realizada em duas etapas, ambas pela internet, no site Líder Leilões. A primeira está marcada para 24 de novembro, às 10h.
A venda será realizada em duas etapas, ambas pela internet, no site Líder Leilões. A primeira está marcada para 24 de novembro, às 10h. - Foto: Divulgação

Quem procura um imóvel na Bahia pode encontrar oportunidades em um leilão da Caixa Econômica Federal, que reúne 28 propriedades no estado com descontos de até 40% sobre os valores de avaliação. Os lances iniciais partem de R$ 81,2 mil, preço de uma casa em Seabra, no interior baiano.

O catálogo inclui casas, apartamentos, terrenos, salas e pontos comerciais em diferentes municípios. Entre os destaques está um apartamento de 36,93 m², localizado no bairro de Vila Canária, em Salvador, que poderá ser arrematado por R$ 161,4 mil na segunda etapa do leilão, com redução de 40%.

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Já o imóvel com maior lance inicial entre os exemplos divulgados é uma casa em Camaçari, com 160 m², cinco quartos, seis banheiros, duas salas e duas vagas de garagem. Na primeira etapa, o valor parte de R$ 659,5 mil.

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Quando acontecem os leilões?

A venda será realizada em duas etapas, ambas pela internet, no site Líder Leilões. A primeira está marcada para 24 de novembro, às 10h. Os imóveis que não receberem lances vencedores poderão voltar à disputa em 30 de novembro, também às 10h, quando serão aplicados os maiores descontos.

Como participar e quais são as formas de pagamento?

Os interessados precisam realizar um cadastro na plataforma da leiloeira, consultar os imóveis disponíveis e verificar as condições estabelecidas no edital de cada lote. Os lances já estão abertos e podem ser registrados até o encerramento de cada etapa.

A forma de pagamento varia conforme as regras de cada propriedade. Entre as possibilidades estão a quitação à vista, o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o financiamento habitacional pela própria Caixa.

A orientação é que os interessados busquem a aprovação de crédito antes do leilão. Quem arrematar um imóvel também deverá pagar uma comissão de 5% à leiloeira oficial, à vista, no dia da compra.

Veja exemplos de imóveis disponíveis

Além da casa em Seabra, com lance inicial de R$ 81,2 mil, e da propriedade em Camaçari, que parte de R$ 659,5 mil, outros imóveis aparecem entre as ofertas:

  • Salvador: apartamento de 36,93 m², no bairro de Vila Canária, com lance inicial de R$ 161,4 mil na segunda etapa, após desconto de 40%.
  • Juazeiro: casa com 122 m² de área privativa, em um terreno de 160 m². Avaliada em R$ 269 mil, poderá ser arrematada a partir de R$ 213,6 mil na segunda etapa, com redução de aproximadamente 21%.
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Bahia imóveis leilão

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