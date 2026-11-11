ECONOMIA
Em recuperação judicial, Shopping de capital nordestina vai a leilão por R$ 220 milhões
Empreendimento de mais de 71 mil m² será leiloado em dezembro
Um shopping center avaliado em R$ 429,09 milhões será colocado à venda por um lance mínimo de R$ 220 milhões em Aracaju, capital de Sergipe. O Aracaju Parque Shopping, que possui mais de 71 mil metros quadrados de área construída, terá o imóvel disputado em leilão judicial marcado para 18 de dezembro.
A venda foi determinada no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo ACF, homologado pela Justiça sergipana em 18 de junho de 2025. O edital foi assinado em 6 de novembro de 2026 pela juíza Vânia Ferreira de Barros, da 14ª Vara Cível da Comarca de Aracaju.
Apesar da negociação, o empreendimento não terá as atividades interrompidas. Segundo a administração, o shopping continuará funcionando normalmente, e quem arrematar o imóvel não assumirá as dívidas anteriores das empresas responsáveis pelo empreendimento.
A disputa será realizada exclusivamente pela internet, por meio do site da Lance Leilões, sob condução do leiloeiro oficial Valério César de Azevedo Déda.
Como será realizado o leilão?
O imóvel está localizado no bairro Industrial, em um terreno de 36.326,10 metros quadrados entre a Avenida João Rodrigues, a Rua São Luiz e a Avenida General Calazans. A área construída é de 71.004,24 metros quadrados.
O edital prevê que a primeira chamada do lote aconteça às 10h do dia 18 de dezembro. Caso não haja ofertas, o leiloeiro poderá reabrir a disputa ao longo do dia, até as 18h, mantendo as condições estabelecidas.
Para participar, os interessados precisam realizar o credenciamento junto ao leiloeiro até as 10h de 17 de dezembro, véspera do leilão.
O procedimento será realizado no portal da Lance Leilões. O edital completo também está disponível neste documento.
Shopping registrou 40 novos contratos em 15 meses
Desde junho de 2025, a administração do Aracaju Parque Shopping está sob responsabilidade da JR Malls, empresa contratada para preparar o empreendimento para esta etapa de negociação.
De acordo com a administração, nos últimos 15 meses foram fechados 40 novos contratos comerciais. No mesmo período, o resultado operacional líquido (NOI) apresentou crescimento de aproximadamente 70%, enquanto a taxa de ocupação avançou 10 pontos percentuais.
O fluxo de visitantes também registrou aumento em 2026. Na comparação com os mesmos meses do ano anterior, o movimento cresceu 18,7% em agosto, 24,1% em setembro e 8,6% em outubro.
Até 10 de novembro, aproximadamente 2 milhões de pessoas haviam passado pelo centro de compras neste ano.
Em comunicado, o diretor da JR Malls e porta-voz do shopping, Josivaldo Ramos, afirmou que a venda representa uma oportunidade de novos investimentos no empreendimento.
"O leilão não representa uma interrupção, mas sim o início de um novo e promissor ciclo de investimentos. A chegada de um novo proprietário trará fôlego renovado, capacidade de expansão e ainda mais valorização para os nossos lojistas e clientes", declarou.
Comprador não assumirá dívidas anteriores
O imóvel foi colocado à venda como uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), modalidade prevista na Lei nº 11.101/2005, que trata da recuperação judicial e da falência de empresas.
Na prática, a modalidade permite que o comprador adquira o ativo sem assumir as obrigações das empresas responsáveis pela venda. O edital identifica o lote como "UPI Aracaju Parque Shopping".
Com isso, quem arrematar o empreendimento não ficará responsável por dívidas tributárias, trabalhistas, ambientais, cíveis ou previdenciárias das quatro empresas do Grupo ACF em recuperação judicial:
- Sergipe Industrial Têxtil;
- Aracaju Investimentos;
- ACF Participações;
- Comercial Nortista.
O imóvel também será transferido livre de hipotecas, penhoras e alienação fiduciária. Contas antigas de água e energia vinculadas às empresas em recuperação ou a ocupantes anteriores não serão transferidas ao novo proprietário. A cobrança continuará sob responsabilidade dos devedores originais.
Leia Também:
Pagamento pode ser parcelado em até 30 meses
O vencedor do leilão terá duas possibilidades de pagamento. A primeira é quitar o valor integral em até 20 dias. A segunda prevê entrada de 25% e parcelamento dos 75% restantes em até 30 prestações mensais, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Na opção parcelada, o próprio shopping será utilizado como garantia por meio de hipoteca. A proposta deverá ser apresentada antes da realização do leilão, e ofertas à vista terão preferência sobre as parceladas.
Além do valor da arrematação, o comprador deverá pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro, em parcela única, também no prazo de 20 dias.
O edital estabelece multa de 10% sobre a parcela vencida e as prestações que ainda vencerão em caso de atraso no pagamento.
Podem participar pessoas físicas, empresas e consórcios, desde que cumpram as exigências de credenciamento. Credores do grupo também estão autorizados a apresentar ofertas, mas continuam obrigados ao pagamento da comissão do leiloeiro, mesmo quando o valor da arrematação for inferior ao crédito que possuem.
Venda ainda depende de autorização judicial
Apesar da realização do leilão, a venda não será concluída automaticamente com a apresentação do maior lance. O resultado precisará ser homologado pela 14ª Vara Cível da Comarca de Aracaju.
Caso o vencedor não cumpra as condições de pagamento, a juíza poderá convocar os demais participantes, respeitando a ordem de classificação, para verificar se ainda têm interesse na aquisição.
Se nenhuma oferta válida for apresentada até as 18h de 18 de dezembro, o procedimento será encerrado sem a venda do imóvel. Qualquer alteração no lance mínimo de R$ 220 milhões dependerá de decisão judicial.
Após a conclusão da negociação, serão assinados o auto de arrematação e, posteriormente, expedida a carta de arrematação. A entrega do shopping ocorrerá na data estabelecida pela Justiça, com participação do administrador judicial Jorge Luiz Husek Emanuelli e de representantes das empresas em recuperação.
Os interessados em visitar o imóvel devem realizar agendamento prévio com a equipe do leiloeiro pelos telefones (79) 3211-6418, (79) 99836-5206 e (79) 99984-0984 ou pelo e-mail [email protected].