Crise nas empresas? Brasil bate recorde com quase 8,5 mil em recuperação judicial

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O Brasil atingiu um novo recorde de empresas em recuperação judicial no terceiro trimestre de 2026. Ao todo, 8.478 companhias estavam nessa situação até setembro, alta de 21,2% em relação ao mesmo período de 2025 e de 5,4% na comparação com junho deste ano.

Os dados são do Monitor RGF-BIZDOC, que acompanha aproximadamente 27 milhões de empresas brasileiras. Desde 2023, quando havia 4.678 companhias em recuperação judicial, o número cresceu 81%.

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Entre julho e setembro, 701 empresas entraram nessa condição, enquanto 269 saíram. Dessas, 157 permaneceram ativas e 112 tiveram a recuperação convertida em falência.

Apesar do aumento no total de empresas afetadas, os novos processos de recuperação judicial caíram 12,6% no trimestre, somando 299 pedidos. A diferença ocorre porque um único processo pode envolver várias companhias de um mesmo grupo econômico.

Agronegócio lidera crescimento

O agronegócio foi o setor com maior aumento absoluto no trimestre, chegando a 1.416 empresas em recuperação judicial, 113 a mais que em junho. A atividade também registra a maior incidência proporcional, com 2,01 empresas nessa situação para cada mil ativas, índice 6,4 vezes superior à média nacional.

O cultivo de soja concentra 675 casos, seguido pela criação de bovinos para corte, com 285.

Segundo Claudio Damasceno, sócio sênior da RGF BIZDOC, fatores como juros elevados e oscilações do dólar contribuem para as dificuldades financeiras do setor.

Outros segmentos também registraram crescimento:

A indústria chegou a 1.647 empresas em recuperação judicial;

O comércio contabilizou 1.737;

O transportes e logística tiveram alta de 12,8%, alcançando 730 companhias;

A construção civil permaneceu estável, com 1.103 registros.

Pequenas empresas enfrentam avanço da crise

As micro e pequenas empresas estão entre as que apresentam maior aceleração das recuperações judiciais. Desde o primeiro trimestre de 2023, a incidência cresceu 173% entre as microempresas e 80% nos negócios de pequeno porte.

Atualmente, são 1.731 microempresas e 1.358 empresas de pequeno porte nessa condição. Apesar de as grandes companhias apresentarem maior incidência proporcional, os negócios menores registram o crescimento mais acelerado.

Um terço dos processos terminou em falência

O levantamento também aponta que 32,9% dos 4.807 processos de recuperação judicial iniciados entre 2023 e setembro de 2026 e acompanhados pelo estudo apresentavam desfecho de falência.

Somente no terceiro trimestre, 112 empresas tiveram a recuperação convertida em falência, sendo que 40 estavam em recuperação havia mais de três anos.

Os pedidos de falência caíram 32,9% no trimestre, passando de 456 para 306. No entanto, entre janeiro e setembro, foram registrados 1.143 pedidos, aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2025.

Calotes e juros altos estão entre as principais causas

A inadimplência dos clientes foi a dificuldade mais citada pelas empresas que recorreram à recuperação judicial. Entre as petições analisadas com justificativas identificáveis, 55% mencionaram problemas para receber pagamentos, contra 45% no mesmo período de 2025.

Os juros elevados e o custo do crédito apareceram em 16% dos casos, mesmo percentual registrado para queda no faturamento e na demanda.

Para Juliana Strohl, cofundadora e diretora jurídica da plataforma Kamino, a falta de controle sobre o fluxo de caixa também contribui para o agravamento das dificuldades financeiras, especialmente quando as empresas não conseguem acompanhar com precisão suas receitas, dívidas e compromissos.