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ECONOMIA

Fabricante de carros de luxo anuncia 8 mil demissões após queda no lucro

BMW prevê 8 mil demissões após queda no lucro

Iarla Queiroz
Por
BMW prevê 8 mil demissões
BMW prevê 8 mil demissões - Foto: BMW Group/Divulgação

A BMW, multinacional alemã que mantém uma fábrica em Araquari, no Norte de Santa Catarina, anunciou um plano de reestruturação que prevê a demissão de aproximadamente 8 mil funcionários na Alemanha. A medida ocorre em meio à queda no lucro da companhia e à revisão de suas expectativas financeiras para 2026.

No terceiro trimestre de 2026, a fabricante registrou lucro antes dos impostos de 2,1 bilhões de euros (R$ 13,14 bilhões), resultado 11% inferior ao alcançado no mesmo período do ano passado.

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O desempenho ficou dentro das expectativas dos analistas, mas os custos de reestruturação e as dificuldades enfrentadas no mercado chinês levaram a empresa a reduzir novamente suas projeções para o ano.

Margem automotiva também recua

A margem operacional do principal negócio automotivo da BMW também apresentou retração. O indicador ficou em 3,4%, contra 5,2% registrados no terceiro trimestre de 2025. Apesar da queda, o resultado superou ligeiramente a estimativa dos analistas, que projetavam uma margem de 3,1%.

Com a revisão das perspectivas, a montadora agora trabalha com uma margem operacional entre -0,5% e 0,5% em 2026. O patamar representa uma redução expressiva em relação aos resultados de dois dígitos registrados pela companhia cinco anos atrás.

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BMW prevê 8 mil demissões na Alemanha

Parte da pressão sobre as contas da empresa está relacionada aos gastos previstos para o quarto trimestre, decorrentes de um programa de reestruturação que inclui o corte de aproximadamente 8 mil postos de trabalho na Alemanha.

Segundo a BMW, a iniciativa busca acelerar as mudanças estruturais da companhia. A fabricante também pretende aproveitar o andamento do programa para reduzir mais rapidamente as funções de gestão.

A reestruturação ocorre em um cenário de dificuldades para a indústria automotiva, especialmente diante dos desafios enfrentados pela montadora na China e da necessidade de diminuir despesas para recuperar o desempenho financeiro.

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