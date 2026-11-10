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Conheça a Fiat Titano, carro que foi transformado no Papamóvel

Modelo recebeu adaptações pontuais para a agenda do pontífice

Gustavo Zambianco
Por

A picape Titano, da Fiat, teve uma nova função com a vinda do Papa Leão XIV à América do Sul neste último final de semana: ser o Papamóvel.

A agenda da vinda do Papa à América do Sul incluiu celebrações religiosas abertas ao público, encontros com representantes da Igreja Católica, visitas a instituições sociais e reuniões com autoridades uruguaias.

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O que é um papamóvel?

O papamóvel é o carro utilizado pelo pontífice da Igreja Católica para se deslocar entre os compromissos oficiais no país.

Durante sua visita ao Uruguai, o Papa percorreu ruas de Montevidéu e de outras localidades, utilizando uma Fiat Titano, saudando fiéis, que acompanharam sua passagem em clima de celebração e emoção.

  • 1 de 2 Papa andando pelo Uruguai com o papamóvel
    Papa andando pelo Uruguai com o papamóvel |
  • 2 de 2 Papa andando pelo Uruguai com o papamóvel
    Papa andando pelo Uruguai com o papamóvel |

Modelo precisou ser modificado para virar o papamóvel

Para se tornar o veículo oficial do Papa, a Fiat Titano precisou passar por uma série de modificações para atender aos protocolos impostos pelo Vaticano, incluindo:

  • Laterais mais abertas para facilitar a interação com os fiéis;
  • Assento principal giratório com regulagem de altura;
  • Dois assentos de apoio;
  • Escada traseira elétrica;
  • Tapete vermelho;
  • Revestimentos em couro branco nos bancos;
  • Corrimãos;
  • Cobertura transparente para proteção em condições climáticas adversas.
  • 1 de 2 Fiat Titano como papamóvel
    Fiat Titano como papamóvel |
  • 2 de 2 Fiat Titano como papamóvel
    Fiat Titano como papamóvel |

Escolha de um Fiat é histórica

A escolha de um carro da Fiat como papamóvel não foi por acaso, mas sim por causa de uma relação histórica entre a montadora e o Vaticano.

Vale relembrar que, na primeira viagem internacional do Papa Francisco, em 2013, o pontífice percorreu as ruas do Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude a bordo de um Fiat Idea.

Como é a Fiat Titano, modelo escolhido para ser o papamóvel?

Atualmente, a Fiat Titano é vendida em três versões que utilizam o mesmo sistema de motorização 2.2 turbodiesel da família Multijet. Veja todas as versões da Fiat Titano:

  • Endurance, única com câmbio manual;
  • Volcano;
  • Ranch.

Vale ressaltar que todas chegam ao Brasil exclusivamente na versão 4x4.

  • 1 de 3 Fiat Titano Endurance
    Fiat Titano Endurance |
  • 2 de 3 Fiat Titano Volcano
    Fiat Titano Volcano |
  • 3 de 3 Fiat Titano Ranch
    Fiat Titano Ranch |

Quanto custam as Fiat Titano?

  • Fiat Titano Endurance 2026 - R$ 233.990;
  • Fiat Titano Volcano 2026 - R$ 263.990;
  • Fiat Titano Ranch 2026 - R$ 285.990.

Qual o motor e a autonomia da Fiat Titano?

Mesmo com três variantes à sua disposição, a Fiat utiliza o mesmo motor em todas as versões, um 2.2 turbodiesel, que consegue gerar 200 cv de potência a 3.500 rpm e 45,9 kgfm de torque a 1.500 rpm.

Com esse conjunto, a picape de grande porte consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos.

Além disso, por todos os modelos utilizarem o mesmo motor e o combustível ser único, o diesel, o consumo da Fiat Titano é de 9,9 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada.

Fiat Titano Ranch
Fiat Titano Ranch - Foto: Divulgação

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Veja os equipamentos de casa versão da Fiat Titano

Fiat Titano Endurance (R$ 233.990

  • Segurança e Desempenho: possui direção elétrica, freio a disco nas rodas traseiras, sistema de tração 4WD, bloqueio de diferencial traseiro, piloto automático com limitador de velocidade, Hill Hold Control (HHC), Hill Descent Control (HDC), controle de tração (TC) e assistente de reboque (TSC);
  • Conforto e Conveniência: conta com ar-condicionado, porta-luvas refrigerado, espelhos retrovisores elétricos, apoio de braço dianteiro e traseiro, porta-objetos abaixo dos bancos traseiros e assoalho em vinil;
  • Tecnologia e Interior: inclui sistema de som com conexão Bluetooth, 3 entradas USB (2 frontais e 1 traseira) e volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade;
  • Exterior: vem equipada com protetor de caçamba e rodas de aço de 17” (265/65 R17).
  • 1 de 5 Fiat Titano Endurance
    Fiat Titano Endurance |
  • 2 de 5 Fiat Titano Endurance
    Fiat Titano Endurance |
  • 3 de 5 Fiat Titano Endurance
    Fiat Titano Endurance |
  • 4 de 5 Fiat Titano Endurance
    Fiat Titano Endurance |
  • 5 de 5 Fiat Titano Endurance
    Fiat Titano Endurance |

Fiat Titano Volcano (R$ 263.990)

  • Todos os itens da versão Endurance;
  • Desempenho e Condução: conta com transmissão automática de 8 velocidades, novo sistema de tração com opção AWD, freio de mão eletrônico e novos modos de condução (areia/neve);
  • Tecnologia e Multimídia: inclui central multimídia touchscreen de 10”, Android Auto e Apple CarPlay com conexão wireless, câmera 180° off-road, cluster digital colorido de 4,2” e 2 tomadas 12V (no console central e na caçamba);
  • Acabamento e Conforto: oferece bancos em couro, volante multifuncional revestido em couro e assoalho em carpete;
  • Exterior e Auxílios: equipada com rodas de liga leve 17” diamantadas (265/65 R17), faróis de neblina, sensor traseiro com câmera de estacionamento e protetor de caçamba acompanhado de capota marítima.
Fiat Titano Volcano
Fiat Titano Volcano - Foto: Divulgação

Fiat Titano Ranch (R$ 285.990)

  • Todos os itens da versão Volcano
  • Assistência à Condução e Segurança: vem equipada com sistema ADAS (AEB, ACC), monitoramento de ponto cego, aviso de saída de faixa, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) e sensor de estacionamento dianteiro;
  • Tecnologia e Painel: traz câmera off-road 360°, off-road pages, novo quadro de instrumentos de 7” e navegação embarcada;
  • Conforto e Automação: possui ar-condicionado digital dual zone, bancos em couro com ajuste elétrico, rebatimento automático dos retrovisores, sensor de chuva e sensor crepuscular;
  • Design e Iluminação: conta com faróis, lanterna e DRL em LED, santantônio cromado, estribos laterais estilo plataforma, barras longitudinais e rodas de liga leve 18” (265/60 R18).
Fiat Titano Ranch
Fiat Titano Ranch - Foto: Divulgação
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