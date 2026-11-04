MUNDO
Homem fatura R$ 11 milhões em leilão com cartas de Pokémon do filho guardadas por 15 anos
Coleção com 42 conjuntos foi reunida a partir dos itens que o filho trocava na escola
Um acervo de cartas de Pokémon que passou 15 anos guardado no sótão de uma casa britânica acabou se transformando em uma fortuna de aproximadamente R$ 11.473 milhões. A coleção, formada por 42 conjuntos de cards, foi arrematada em um leilão na Inglaterra por £ 1,56 milhão.
O proprietário, um decorador aposentado que preferiu não revelar sua identidade, começou a reunir os itens ainda na década de 1990, quando o filho era pequeno ecolecionava cartas do jogo, além de trocar exemplares com colegas na escola.
Sem imaginar o valor que aquele material poderia alcançar, a família manteve os cards guardados durante anos. A coleção, intitulada Pokémon: Uma Década de Mestres (1999-2009), acabou atraindo o interesse de colecionadores, investidores e criadores de conteúdo.
Lances chegaram a R$ 730 mil
O leilão foi organizado pela casa britânica Ewbank's. Segundo comunicado divulgado pela empresa, alguns lotes receberam ofertas de até £ 100 mil, o equivalente a aproximadamente R$ 730 mil.
O estado de conservação das cartas chamou a atenção dos especialistas. James Spooner, chefe do departamento de cards colecionáveis da Ewbank's, destacou a surpresa ao avaliar o material.
"Quando vimos o que ele tinha, tudo em perfeito estado, não conseguimos acreditar, nem no fato de ele não ter ideia do valor daquilo", afirmou.
Venda bate recorde da casa de leilões
O resultado também estabeleceu um novo recorde para a Ewbank's. De acordo com Andrew Ewbank, responsável pela casa de leilões, essa foi a maior arrecadação obtida em uma única venda organizada pela empresa.
A marca anterior pertencia à Coleção Robertson, formada por itens do estúdio de Francis Bacon, incluindo retratos a óleo, esboços de cães, estudos de rostos mutilados e documentos pessoais. O conjunto arrecadou mais de £ 1 milhão em 2007.
A Ewbank's realiza leilões especializados em cards colecionáveis há cinco anos e já acumulou mais de £ 1,1 milhão em outras vendas do segmento.