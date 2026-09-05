30 anos de Pokémon: por que Pikachu ainda não saiu de moda?

O fenômeno Pokémon completa 30 anos em 2026. A franquia esteve presente na vida de inúmeras pessoas que a conheceram na infância e hoje são adultas.

Rodeados de fãs do personagens, Philippe Leenen e Eduardo Bélico falaram sobre o sucesso de Pokémon em um bate-papo durante o Festival de Cultura Japonesa, o Bon Odori, no palco Mirai, nesta sexta-feira, 4.

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Ao portal A TARDE, Eduardo Bélico, contou sobre sua paixão de longa data por Pokémon e destacou como a franquia consegue se manter relevante e acessível ao público através da constante evolução e da diversidade em plataformas.

"O Pokémon é acessível, você pode assistir o anime, os filmes, todo ano tem filme de Pokémon. Pode jogar com console antigo, console novo, em computador... É essa evolução da franquia, essa expansão de estar sempre ativo em algum meio, o que faz pra mim ser interessante e fácil de ser acessado para os outros", diz.

Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

De geração a geração

Gustavo Alves e Artur Almeida - Foto: Agatha Victoria Reis | Ag. A TARDE

A acessibilidade de poder viver o Pokémon ultrapassou gerações. É esse o caso de Gustavo Alves, de 15 anos.

Segundo ele, a paixão foi herdada de seu pai, tornando a franquia um elo fundamental na relação entre ambos e um elemento de grande importância para seu crescimento pessoal.

"Ele [Pokémon] é importantíssimo para a minha vida porque é algo que tem uma relação, não só entre eu e meu pai, mas com algo que é feito desde antigamente, e que tem uma grande importância na história", contou.

Em lojas, roupas, acessórios e comidas, a identidade do Pokémon marca presença no Bon Odori. Segundo o jovem Artur Almeida, de 15 anos, que acompanha o desenho desde a infância, a franquia está entre as suas favoritas.



"Eu conheci Pokémon através da TV, quando passava a primeira geração ainda. Eu tinha uns 9 anos na época, aí baixei os jogos no meu celular".



Fantasiado, ele afirma que continuará fã e espera adquirir e jogar os títulos mais recentes da franquia.