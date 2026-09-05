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CULTURA

30 anos de Pokémon: por que Pikachu ainda não saiu de moda?

Como Pokémon conquistou jovens que nasceram décadas depois

Agatha Victoria Reis
Por
Pokémon virou herança de família para uma nova geração de fãs
Pokémon virou herança de família para uma nova geração de fãs - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O fenômeno Pokémon completa 30 anos em 2026. A franquia esteve presente na vida de inúmeras pessoas que a conheceram na infância e hoje são adultas.

Rodeados de fãs do personagens, Philippe Leenen e Eduardo Bélico falaram sobre o sucesso de Pokémon em um bate-papo durante o Festival de Cultura Japonesa, o Bon Odori, no palco Mirai, nesta sexta-feira, 4.

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Ao portal A TARDE, Eduardo Bélico, contou sobre sua paixão de longa data por Pokémon e destacou como a franquia consegue se manter relevante e acessível ao público através da constante evolução e da diversidade em plataformas.

"O Pokémon é acessível, você pode assistir o anime, os filmes, todo ano tem filme de Pokémon. Pode jogar com console antigo, console novo, em computador... É essa evolução da franquia, essa expansão de estar sempre ativo em algum meio, o que faz pra mim ser interessante e fácil de ser acessado para os outros", diz.

Imagem ilustrativa da imagem 30 anos de Pokémon: por que Pikachu ainda não saiu de moda?
Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

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De geração a geração

Gustavo Alves e Artur Almeida
Gustavo Alves e Artur Almeida - Foto: Agatha Victoria Reis | Ag. A TARDE

A acessibilidade de poder viver o Pokémon ultrapassou gerações. É esse o caso de Gustavo Alves, de 15 anos.

Segundo ele, a paixão foi herdada de seu pai, tornando a franquia um elo fundamental na relação entre ambos e um elemento de grande importância para seu crescimento pessoal.

"Ele [Pokémon] é importantíssimo para a minha vida porque é algo que tem uma relação, não só entre eu e meu pai, mas com algo que é feito desde antigamente, e que tem uma grande importância na história", contou.

Em lojas, roupas, acessórios e comidas, a identidade do Pokémon marca presença no Bon Odori. Segundo o jovem Artur Almeida, de 15 anos, que acompanha o desenho desde a infância, a franquia está entre as suas favoritas.

"Eu conheci Pokémon através da TV, quando passava a primeira geração ainda. Eu tinha uns 9 anos na época, aí baixei os jogos no meu celular".

Fantasiado, ele afirma que continuará fã e espera adquirir e jogar os títulos mais recentes da franquia.

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Bon Odori Pokémon

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