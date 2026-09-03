CULTURA NERD
Comic Summit 2026 reúne cultura geek e games em Feira de Santana
Evento acontece em setembro com dubladores, cosplay, games, TCG, Artists Alley e atrações da cultura
A cultura geek e pop ganha espaço em Feira de Santana no dia 20 de setembro, com a realização do Comic Summit 2026. Com o tema “Novo universo!”, o evento acontece das 8h às 18h, no Centro de Cultura Amélio Amorim, reunindo dubladores, artistas, cosplayers, games, TCG, Just Dance, estandes e outras atividades.
Entre os convidados estão os dubladores Ênio Vivona e Luísa Horta, além da atriz feirense Sara Barbosa. A programação também inclui espaços voltados à produção artística independente e atividades ligadas ao universo dos games e da cultura pop.
Artists Alley reúne artistas independentes
Presente desde a primeira edição do Comic Summit, o Artists Alley é dedicado a escritores, ilustradores e artistas independentes. Em 2026, o espaço contará com nomes como Fabiana Cardeal, Douglas Amaral e Eri Amoedo.
A proposta é reunir diferentes produções autorais dentro da programação do evento, aproximando o público de artistas que atuam em áreas como ilustração e escrita.
Evento reúne atrações geek e pop
Além do Artists Alley, o Comic Summit terá atividades de cosplay, games, TCG e Just Dance. A programação também contará com estandes e participações de convidados ligados à cultura geek e pop.
O evento tem como proposta reunir diferentes públicos interessados nesse universo em um mesmo espaço, com atrações distribuídas ao longo do dia.
A realização do Comic Summit também movimenta a cultura, a economia criativa e o turismo de Feira de Santana. A expectativa é reunir participantes e visitantes de diferentes cidades durante a programação.
Comic Summit 2026
- Tema: “Novo universo!”
- Data: 20 de setembro
- Horário: das 8h às 18h
- Local: Centro de Cultura Amélio Amorim, Feira de Santana
- Ingressos: a partir de R$ 30, pela Sympla