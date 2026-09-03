Comic Summit 2026 reúne cultura geek e games em Feira de Santana

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A cultura geek e pop ganha espaço em Feira de Santana no dia 20 de setembro, com a realização do Comic Summit 2026. Com o tema “Novo universo!”, o evento acontece das 8h às 18h, no Centro de Cultura Amélio Amorim, reunindo dubladores, artistas, cosplayers, games, TCG, Just Dance, estandes e outras atividades.

Entre os convidados estão os dubladores Ênio Vivona e Luísa Horta, além da atriz feirense Sara Barbosa. A programação também inclui espaços voltados à produção artística independente e atividades ligadas ao universo dos games e da cultura pop.

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Artists Alley reúne artistas independentes

Presente desde a primeira edição do Comic Summit, o Artists Alley é dedicado a escritores, ilustradores e artistas independentes. Em 2026, o espaço contará com nomes como Fabiana Cardeal, Douglas Amaral e Eri Amoedo.

A proposta é reunir diferentes produções autorais dentro da programação do evento, aproximando o público de artistas que atuam em áreas como ilustração e escrita.

Evento reúne atrações geek e pop

Além do Artists Alley, o Comic Summit terá atividades de cosplay, games, TCG e Just Dance. A programação também contará com estandes e participações de convidados ligados à cultura geek e pop.

O evento tem como proposta reunir diferentes públicos interessados nesse universo em um mesmo espaço, com atrações distribuídas ao longo do dia.

A realização do Comic Summit também movimenta a cultura, a economia criativa e o turismo de Feira de Santana. A expectativa é reunir participantes e visitantes de diferentes cidades durante a programação.

Comic Summit 2026