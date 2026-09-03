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HOME > CULTURA

AGENDA CULTURAL

Thiaguinho, Bon Odori e Festa de Arromba agitam o feriadão em Salvador

Agenda reúne shows, festas, exposições e opções gratuitas de 3 a 7 de setembro

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
| Atualizada em
Thiaguinho, Bon Odori e Buena Vista Social Orchestra estão entre os destaques da agenda cultural
Thiaguinho, Bon Odori e Buena Vista Social Orchestra estão entre os destaques da agenda cultural - Foto: Guilherme Breder

O fim de semana começa mais cedo e só termina depois do feriado. De quinta, 3, a segunda-feira, 7, Salvador recebe uma programação que passa pelos shows de Thiaguinho e da Buena Vista Social Orchestra, pelo Bon Odori, pela Parada do Orgulho LGBT+ Bahia e por espetáculos como Auto da Compadecida. Há ainda festas, exposições e opções gratuitas para diferentes gostos e bolsos. Agora é só escolher o seu roteiro.

Atenção: horários, valores, locais e demais informações podem ser alterados pelos organizadores.

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Música

Quinta-feira, 3 de setembro

Novas vozes da música baiana se encontram no Gamboa

Bruna Barreto, Dja Luz, Tiri, Sofia Pitta, Felipe Barros e Jota Pê Rocha dividem o palco do Teatro Gamboa durante o Festival Contemporâneos. A programação começa nesta quinta, 3, com Dja Luz e Bruna Barreto. Tiri e Sofia Pitta cantam na sexta, 4, e Felipe Barros e Jota Pê Rocha encerram o festival no sábado, 5. Antes de cada apresentação, o CineGamboa exibe o filme De alguma forma o destino é algo que pode nos pertencer, de Marcos Alexandre. Depois dos shows, o PapoGamBoa promove um encontro entre os artistas e o público.

SERVIÇO
Data: 3 a 5 de setembro
Local: Teatro Gamboa, Salvador
Ingressos: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia), para apresentação presencial; R$ 15, pela plataforma virtual
Horário: quinta e sexta, às 19h; sábado, às 17h

Sexta-feira, 4 de setembro

Osba apresenta final de concurso para jovens solistas

Sob regência de Carlos Prazeres, Osba realiza a final do Concurso Jovens Solistas 2026
Sob regência de Carlos Prazeres, Osba realiza a final do Concurso Jovens Solistas 2026 - Foto: Caio Lirio

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza, nesta sexta, 4, a final do Concurso Osba Salomão Rabinovitz Jovens Solistas 2026. O concerto acontece às 20h, no Teatro Castro Alves, sob a regência do maestro Carlos Prazeres. Os finalistas Ester de Castro, na flauta transversal, Mateus Vieira, no violino, e Rafael Xavier, na trompa, apresentam obras de Carl Nielsen, Tchaikovsky e Mozart. A Osba encerra a noite com a Sinfonia nº 5 em Mi menor, Op. 64, de Tchaikovsky.

SERVIÇO
Data: 4 de setembro
Local: Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande, Salvador
Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)
Vendas: Sympla
Horário: 20h

Bon Odori celebra a cultura japonesa em Salvador

Bon Odori celebra a cultura japonesa em Salvador
Bon Odori celebra a cultura japonesa em Salvador - Foto: Divulgação

O XVIII Festival da Cultura Japonesa de Salvador, o Bon Odori, acontece desta sexta, 4, até segunda, 7, no Parque de Exposições. A programação reúne música, danças tradicionais, oficinas, gastronomia, exposições e performances artísticas. O público também encontrará atrações ligadas a animes, mangás, games e cosplay, além de Concurso de Cosplay, Artist’s Alley e Miss Nikkei.

SERVIÇO
Data: 4 a 7 de setembro
Local: Parque de Exposições, Avenida Luís Viana Filho, 1590, Itapuã, Salvador
Ingressos: sexta, 4: R$ 52 (inteira), R$ 39 (social) e R$ 26 (meia); de sábado, 5, a segunda, 7: R$ 60 (inteira), R$ 45 (social) e R$ 30 (meia)
Vendas: site do Bon Odori e lojas da Ticket Maker no Shopping da Bahia, Shopping Paralela e Parque Shopping Bahia
Bilheteria: Parque de Exposições
Horário: sexta a domingo, das 10h às 22h; segunda, das 10h às 20h
Mais informações:www.bonodorisalvador.com.br

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Renato e Seus Blue Caps e The Fevers animam Festa de Arromba

Renato e Seus Blue Caps levam clássicos da Jovem Guarda ao palco da Festa de Arromba
Renato e Seus Blue Caps levam clássicos da Jovem Guarda ao palco da Festa de Arromba - Foto: Divulgação

A terceira edição da Festa de Arromba acontece nesta sexta, 4, na Pupileira, em Salvador. Renato e Seus Blue Caps e The Fevers comandam a noite dedicada ao rock nacional. Os portões serão abertos às 19h30, e os shows começam às 20h30. Renato e Seus Blue Caps e The Fevers também participaram da primeira edição da festa, realizada em 2017.

SERVIÇO
Data: 4 de setembro
Local: Pupileira, Avenida Joana Angélica, 79, Nazaré, Salvador
Ingressos: lounge a partir de R$ 140; mesa fechada com seis lugares por R$ 1.440 (2º lote, ingressos limitados)
Vendas: Sympla
Horário: abertura dos portões às 19h30; início dos shows às 20h30

Embrasa Tour estreia no Pelourinho

DJ Pureza é uma das atrações da festa Embrasa Tour em Salvador
DJ Pureza é uma das atrações da festa Embrasa Tour em Salvador - Foto: Yuri Carneiro

A Casa da Nigéria recebe a primeira edição da Embrasa Tour nesta sexta, 4. A festa reúne rap, dancehall, afro house, amapiano, reggae, salsa e música baiana. Leandro Vitrola, Creator Beats, DJ Raiz e DJ Pureza comandam a pista a partir das 21h, além de convidados.

SERVIÇO
Data: 4 de setembro
Local: Casa da Nigéria, Pelourinho, Salvador
Vendas: Shotgun
Horário: a partir das 21h

Festival reúne sete atrações em Praia do Forte

Alceu Valença se apresenta no Festival Conexão com o Paraíso, em Praia do Forte
Alceu Valença se apresenta no Festival Conexão com o Paraíso, em Praia do Forte - Foto: Divulgação | Léo Aversa

O Festival Conexão com o Paraíso chega à quinta edição com três dias de música em Praia do Forte. Uel abre a programação com um show gratuito na vila nesta sexta, 4. No sábado, 5, Thathi, Ana Carolina e Jau ocupam o Castelo Garcia d’Ávila. O encerramento será no domingo, 6, com Monarka, Alceu Valença e Luiz Caldas. Alceu apresenta o show Alceu Dispor, com sucessos como “Anunciação”, “Tropicana”, “Coração Bobo”, “Táxi Lunar” e “Belle de Jour”.

SERVIÇO
Data: 4 a 6 de setembro
Local: Vila de Praia do Forte e Castelo Garcia d’Ávila, Praia do Forte
Ingressos: show de Uel gratuito; valores das demais apresentações não informados
Vendas: Ticket Maker
Mais informações: @conexaoparaiso

Domingo, 6 de setembro

Feijhoada da Negra Jhô celebra a cultura afro-baiana

Negra Jhô realiza a 15ª edição da Feijhoada no Largo Tereza Batista, no Pelourinho
Negra Jhô realiza a 15ª edição da Feijhoada no Largo Tereza Batista, no Pelourinho - Foto: Divulgação

A 15ª Feijhoada da Negra Jhô acontece neste domingo, 6, a partir das 13h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Música, gastronomia e ancestralidade marcam o encontro idealizado por Negra Jhô. A programação reúne Banda Olodum, Orísun, Banda Didá, O Pretinho e Libú do Reggae, com participações de Juliana Ribeiro, Aloísio Menezes, Portela Açúcar e DJ Branco.

SERVIÇO
Data: 6 de setembro
Local: Largo Tereza Batista, Pelourinho, Salvador
Ingressos: camisa a R$ 100
Horário: a partir das 13h
Mais informações: (71) 99150-3662

Jammil canta diante da Baía de Todos-os-Santos

Jammil apresenta sucessos da carreira em show gratuito no Farol da Barra
Jammil apresenta sucessos da carreira em show gratuito no Farol da Barra - Foto: Duona

O Jammil e Uma Noites recebe setembro com mais uma edição do projeto Vamos Ver o Pôr do Sol. O show gratuito acontece neste domingo, 6, a partir das 16h, na Ponta de Humaitá, como parte do Festival da Primavera. Com Rafa nos vocais, a banda leva ao palco músicas como “Praieiro”, “Milla”, “Ê Saudade”, “Celebrar” e “Colorir Papel”.

SERVIÇO
Data: 6 de setembro
Local: Ponta de Humaitá, Salvador
Ingressos: Gratuito
Horário: a partir das 16h

Buena Vista Social Orchestra chega a Salvador

Buena Vista Social Orchestra leva ritmos cubanos à Concha Acústica de Salvador
Buena Vista Social Orchestra leva ritmos cubanos à Concha Acústica de Salvador - Foto: Divulgação

Integrantes originais do Buena Vista Social Club desembarcam em Salvador com a Buena Vista Social Orchestra neste domingo, 6, no Trapiche Barnabé. Sob a condução do maestro e trombonista Jesus “Aguaje” Ramos, o grupo de dez músicos apresenta clássicos que ajudaram a levar a música cubana ao público de diferentes países.

SERVIÇO
Data: 6 de setembro
Local: Trapiche Barnabé, Avenida Jequitaia, 5, Comércio, Salvador
Horário: abertura às 17h e início às 19h

Creator Beats abre show de Thiaguinho na Concha Acústica

DJ Creator Beats abre o show de Thiaguinho com um set de black music na Concha Acústica
DJ Creator Beats abre o show de Thiaguinho com um set de black music na Concha Acústica - Foto: Divulgação

O DJ Creator Beats abre o show de Thiaguinho neste domingo, 6, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O artista baiano apresenta um set de black music antes da turnê Bem Black. Com influências do hip-hop, R&B e soul, Creator Beats leva ao palco sonoridades que fazem parte de sua trajetória na cena musical de Salvador.

SERVIÇO
Data: 6 de setembro
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Largo do Campo Grande, Salvador
Ingressos: de R$ 100 a R$ 160
Vendas: Sympla
Horário: 19h
Mais informações: abertura do show de Thiaguinho, com a turnê Bem Black

Thiaguinho apresenta turnê Bem Black em Salvador

Thiaguinho chega a Salvador com a turnê Bem Black neste domingo, 6, na Concha Acústica. O show reúne canções inéditas e releituras em um repertório dedicado à música preta brasileira. O projeto traz influências do soul, jazz, afrobeat e R&B e inclui músicas do álbum Bem Black, formado por 14 faixas inéditas e sete regravações.

SERVIÇO
Data: 6 de setembro
Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Largo do Campo Grande, Salvador
Ingressos: de R$ 100 a R$ 160
Vendas: Sympla
Horário: 19h

Parada do Orgulho LGBT+ reúne 13 trios em Salvador

A 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia ocupa o circuito Barra/Ondina neste domingo, 6. Com o tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, o evento reúne apresentações artísticas, música e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A programação começa às 11h, no Farol da Barra, com performances de artistas drags e shows de Sylvia Patricia, DJs Moon Boy e Dubai e os Habibis e Banda Orísun. A concentração para o cortejo será às 12h, e os 13 trios elétricos saem às 15h.

SERVIÇO
Data: 6 de setembro
Local: Farol da Barra e circuito Barra/Ondina, Salvador
Horário: Palco da Diversidade a partir das 11h; concentração às 12h; saída dos trios às 15h; shows até as 19h

Segunda-feira, 7 de setembro | Feriado

Independência ou Samba começa ao meio-dia

O samba e o pagode tomam conta da Casa D’Itália no feriado desta segunda, 7. A 13ª edição do Independência ou Samba começa ao meio-dia. Samba Trator, Oh Polêmico, Denny Denan, OganZada, Samba de Lu e Miller formam a programação.

SERVIÇO
Data: 7 de setembro
Local: Casa D’Itália, Salvador
Vendas: Meu Bilhete
Horário: a partir das 12h

Chrigor, Diggo e DJ Abbade comandam Resenha do Nei

Nei, da Resenha do Samba, comanda a roda de samba no feriado de 7 de setembro
Nei, da Resenha do Samba, comanda a roda de samba no feriado de 7 de setembro - Foto: Divulgação

Chrigor, Diggo e DJ Abbade se encontram na quinta edição da Resenha do Nei nesta segunda, 7, no Porto Salvador. A festa começa às 13h e atravessa a tarde do feriado ao som de samba e pagode. Chrigor relembra sucessos de sua trajetória, enquanto Diggo representa a nova geração da música baiana. DJ Abbade completa a programação.

SERVIÇO
Data: 7 de setembro
Local: Porto Salvador
Ingressos: R$ 40 (individual) | R$ 70 (casadinha)
Vendas: Meu Bilhete
Horário: a partir das 13h

Literatura

Sexta-feira, 4 de setembro

Poéticas Telúricas aproxima África e América Latina

A Biblioteca Central do Estado da Bahia recebe, nesta sexta, 4, o terceiro encontro Poéticas Telúricas: Encontro entre África e América Latina. A programação acontece das 14h às 19h, com entrada gratuita. O evento promove diálogos entre arte, filosofia, literatura e ancestralidade, reunindo diferentes formas de pensar e narrar o mundo. A programação terá acessibilidade em Libras.

SERVIÇO
Data: 4 de setembro
Local: Biblioteca Central do Estado da Bahia, Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador
Ingressos: Gratuito
Horário: das 14h às 19h
Mais informações: acessibilidade em Libras

Em cartaz

Teatro

Auto da Compadecida volta aos palcos de Salvador

As aventuras de João Grilo e Chicó retornam ao palco do Teatro Módulo em uma nova temporada de Auto da Compadecida. As apresentações acontecem às sextas-feiras de setembro, sempre às 20h. A montagem combina humor, crítica social e situações criadas a partir das invenções, trapalhadas e golpes dos dois personagens.

SERVIÇO
Data: 4, 11, 18 e 25 de setembro
Local: Teatro Módulo, Avenida Professor Magalhães Neto, 1177, Salvador
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
Vendas: Sympla
Horário: 20h

Mariana Xavier volta a Salvador com Antes do Ano que Vem

Mariana Xavier protagoniza a comédia Antes do Ano que Vem, em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio
Mariana Xavier protagoniza a comédia Antes do Ano que Vem, em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio - Foto: Divulgação

Mariana Xavier retorna a Salvador com a comédia Antes do Ano que Vem, em cartaz de sexta, 4, a domingo, 6, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Com texto de Gustavo Pinheiro e direção de Ana Paula Bouzas e Lázaro Ramos, o espetáculo aborda saúde mental por meio do humor e da emoção. A montagem já passou por 32 cidades brasileiras e foi vista por mais de 65 mil espectadores.

SERVIÇO
Data: 4 a 6 de setembro
Local: Teatro Sesc Casa do Comércio, Salvador
Ingressos: a partir de R$ 60
Vendas: Sympla
Horário: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Edwin Luisi apresenta Eu Sou Minha Própria Mulher

Edwin Luisi retorna a Salvador com o espetáculo Eu Sou Minha Própria Mulher, em cartaz no sábado, 5, e no domingo, 6, no Teatro Jorge Amado. A montagem conta a história de Charlotte von Mahlsdorf, travesti alemã que sobreviveu à perseguição e à violência durante e após o nazismo. Colecionadora de antiguidades, ela criou um museu e manteve um cabaré LGBTQIA+ clandestino.

SERVIÇO
Data: 5 e 6 de setembro
Local: Teatro Jorge Amado, Salvador
Ingressos: a partir de R$ 60
Vendas: Sympla
Bilheteria: Teatro Jorge Amado
Horário: sábado, às 19h; domingo, às 18h

Erê celebra 30 anos com temporada em Plataforma

Bando de Teatro Olodum apresenta o espetáculo Erê em Salvador
Bando de Teatro Olodum apresenta o espetáculo Erê em Salvador - Foto: Black Rec

O Bando de Teatro Olodum reúne veteranos e novos integrantes em uma temporada gratuita de Erê, no Centro Cultural Plataforma. Apresentada pela primeira vez em 1996, a montagem retorna aos palcos ao completar 30 anos. Com música, dança, performance e dramaturgia, o espetáculo denuncia a violência do racismo e defende a preservação das vidas negras. As sessões abertas ao público acontecem aos sábados, às 19h.

SERVIÇO
Data: sábados, até 26 de setembro
Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Brás, s/n, Plataforma, Salvador
Ingressos: Gratuitos, com retirada na bilheteria até uma hora antes do espetáculo
Bilheteria: Centro Cultural Plataforma
Horário: sábados, às 19h, para o público em geral
Mais informações: (71) 98873-7047

Mwana Erê ocupa os domingos de setembro

Cia Suburbando de Teatro apresenta o espetáculo Mwana Erê em Salvador
Cia Suburbando de Teatro apresenta o espetáculo Mwana Erê em Salvador - Foto: Paulo Coelho

A Cia Suburbando de Teatro apresenta Mwana Erê nos quatro domingos de setembro, no Centro Cultural Plataforma. A entrada será pelo formato Pague Quanto Puder. A montagem aborda a violência contra crianças e adolescentes negros e discute racismo estrutural, homofobia, empoderamento feminino e direito à infância por meio do teatro, da música, da dança e do humor. Depois das apresentações, haverá bate-papo com o público.

SERVIÇO
Data: 6, 13, 20 e 27 de setembro
Local: Centro Cultural Plataforma, Praça São Braz, s/n, Plataforma, Salvador
Ingressos: Pague Quanto Puder
Horário: 18h

Meretrizes leva relatos de profissionais do sexo ao palco

O espetáculo-documentário Meretrizes aborda os estigmas e as violências enfrentados por profissionais do sexo
O espetáculo-documentário Meretrizes aborda os estigmas e as violências enfrentados por profissionais do sexo - Foto: Divulgação

O espetáculo-documentário Meretrizes estreia neste sábado, 5, na CAIXA Cultural Salvador. Criada pelo Coletivo Gompa, do Rio Grande do Sul, a montagem combina teatro, música ao vivo, vídeos e depoimentos reais para abordar os estigmas, as violências e os preconceitos enfrentados por profissionais do sexo. Com direção de Camila Bauer, a peça traz Liane Venturella no papel de diferentes personagens construídas a partir da escuta de mulheres entre 18 e 70 anos. As sessões dos dias 5 e 11 terão bate-papo após o espetáculo e intérprete de Libras.

SERVIÇO
Data: 5, 6, 11, 12 e 13 de setembro
Local: CAIXA Cultural Salvador, Unidade Carlos Gomes
Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
Vendas: Sympla
Bilheteria: Não informado
Horário: sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h
Classificação: 16 anos
Mais informações: as sessões dos dias 5 e 11 terão bate-papo após o espetáculo e intérprete de Libras

Exposições

Museu aproxima o público das viagens de Aleixo Belov

A exposição Do Ártico ao Fundo do Mar, no Museu do Mar Aleixo Belov, reúne peças ligadas à Passagem Noroeste, exemplares da fauna marinha e recursos de realidade virtual. O público pode observar conchas e rochas da Antártica, aves marinhas, vértebras de elefante-marinho e uma barbatana de baleia-jubarte. A visita também oferece uma experiência com óculos de realidade virtual e acesso ao Submarino Imersivo.

SERVIÇO
Data: de terça-feira a domingo
Local: Museu do Mar Aleixo Belov, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador
Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia); crianças de até 5 anos não pagam. Experiência com óculos de realidade virtual: R$ 30 por pessoa, com acesso ao Submarino Imersivo
Bilheteria: Museu do Mar Aleixo Belov
Horário: das 10h às 17h
Mais informações: o ingresso de visitação ao museu não inclui a experiência com os óculos de realidade virtual

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