Leilão na Bahia tem itens avaliados em R$ 2,5 mi; veja como participar

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O leilão de bens públicos do Governo da Bahia reúne 189 lotes avaliados em R$ 2,5 milhões. Iniciado na última terça-feira, 3, o período de visitação segue até 13 de novembro, com oportunidades para conhecer os itens antes do certame eletrônico, marcado para o dia 18 de novembro.

A maior parte dos bens é formada por veículos, que correspondem a 142 lotes. Os demais itens estão distribuídos entre Salvador, Juazeiro e Alagoinhas: são 186 lotes na capital baiana, dois em Juazeiro e um em Alagoinhas.

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Como visitar os bens e participar do leilão?

A visitação pode ser realizada até a sexta-feira, 13, exceto no final de semana, dias 7 e 8 de novembro. Para conhecer os itens presencialmente, é necessário agendar previamente pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (71) 98183-4104 e (71) 3117-8613.

O leilão será realizadono dia 18, a partir das 9h30, por meio do site Hastá Leilões. Na plataforma, os interessados podem consultar fotos, descrições e valores de avaliação dos bens.

O certame será vencido pelo participante que apresentar a maior oferta por cada lote. Para participar, é necessário realizar o credenciamento no site com pelo menos 48 horas de antecedência, prazo destinado à análise dos dados cadastrais e à confirmação da participação.

Também será possível apresentar propostas antecipadas, por meio de pré-lances na plataforma virtual. Essas ofertas não impedem a apresentação de novos lances durante a sessão pública.

O pagamento dos lotes arrematados deverá ser feito à vista, por transferência bancária, Pix, boleto ou depósito, conforme as orientações da leiloeira oficial Hilda Emília de Souza Costa Lima, responsável pela condução do certame.

Os bens foram disponibilizados para leilão porque deixaram de ser utilizados pelos órgãos públicos ou ultrapassaram o período máximo de uso previsto na legislação, como ocorre com os veículos. O dinheiro arrecadado será destinado ao Tesouro Estadual e poderá ser aplicado em novos investimentos do Governo da Bahia.