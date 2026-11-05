Após 3 dias, trecho da BR-324 interditado por buraco é liberado

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Após três dias de interdição, o trecho da BR-324 que estava interditado foi liberado, na manhã desta quinta-feira, 5, após serviços de recuperação, conforme adiantado pelo portal A TARDE em conversa com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O problema foi identificado na segunda-feira, 2, após o surgimento de uma cratera no km 603, trecho de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

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De acordo com o DNIT, as fortes chuvas registradas na região durante a semana anterior, associadas à obstrução de um dispositivo de drenagem, contribuíram para a ocorrência.

Congestionamento chegou a 4h de espera

Desde então, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vinha limitando parcialmente e totalmente a via. Motoristas que trafegam pela região enfrentaram momentos de grandes engarrafamentos, que provocaram filas de veículos com até 30 km de extensão, chegando a até quatro horas de transtornos.

Desde então, equipes vinham atuando para o fechamento da erosão e a pavimentação do trecho com asfalto.

Durante o período, motoristas utilizaram as seguintes rotas alternativas:

O desvio indicado pela PRF começava em Feira de Santana, pela BR-324, e seguia pelos seguintes trechos:

BR-324, na região de Candeias, com acesso à BA-522;

BA-524, pelo Canal de Tráfego, na região de Camaçari;

BA-535, pela Via Parafuso;

BA-526, pela Via Metropolitana, em direção a Salvador.

A orientação era de que os condutores redobrassem a atenção ao trafegar pela região e seguissem as indicações das equipes de fiscalização.