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SORTE GRANDE

Aposta da Bahia é premiada em concurso da Mega-Sena que sorteou R$ 47 milhões

Bilhete de Guanambi acertou a quina; concurso acumulou e próximo sorteio estima R$ 55 milhões

Andrêzza Moura
Por
Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 5
Próximo sorteio acontece nesta quinta-feira, 5 - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio principal do concurso 3081 da Mega-Sena, estimado em R$ 47 milhões, acumulou. Nenhum jogador acertou as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 4, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O valor para o próximo sorteio será de R$ 55 milhões.

Embora o montante total não tenha saído, uma aposta da Bahia acertou a quina e vai receber R$ 26.360,17. O bilhete premiado foi registrado na cidade de Guanambi, no sudoeste do estado.

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O próximo concurso da Mega-Sena nesta semana, será realizado nesta quinta-feira, 5, com prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Os números sorteados foram: 10 - 17 - 42 - 43 - 57 - 59

Rateio do prêmio e ganhadores:

  • 6 acertos (Sena) - Sem ganhador
  • 5 acertos (Quina): -63 apostas ganhadoras, R$ 26.360,17
  • 4 acertos (Quadra) - 3.571 apostas ganhadoras, R$ 664,35

Quanto um prêmio de R$ 64 milhões da Mega-Sena rende a partir de amanhã?

Rendimento mensal estimado:

  • Poupança: R$ 428,5 mil.
  • CDB (100% do CDI): R$ 531,5 mil.
  • Tesouro Selic: R$ 539,8 mil.

Os valores são estimativas líquidas de Imposto de Renda, quando aplicável, calculadas proporcionalmente a partir de simulações de novembro de 2026.

Se um único apostador levar o prêmio integral e decidir investir o dinheiro em aplicações de renda fixa ou na poupança, poderá transformar a bolada em uma fonte de renda passiva mensal, mantendo o patrimônio investido.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem 4, 5 ou 6 dezenas têm 90 dias corridos após a data do sorteio para procurar uma agência ou casa lotérica credenciada para resgatar o prêmio. É necessária apresentação de documento de identidade original com CPF e recibo de aposta original.

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Confira as regras de resgate dos montantes da Mega-Sena:

  • Prêmios brutos de até R$ 2.259,20: Podem ser resgatados diretamente nas casas lotéricas.
  • Valores superiores a R$ 2.259,20: Devem ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e o bilhete original premiado.
  • Apostas feitas pela internet: O valor também pode ser transferido via Mercado Pago ou solicitado por chave Pix para contas de mesma titularidade do apostador.
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