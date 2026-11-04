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ESPORTES

Clube pede pix para ganhador de R$ 324 milhões na Mega-Sena

Vencedor do prêmio reside na mesma cidade da equipe

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa de cédulas de real
Imagem ilustrativa de cédulas de real - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O União Esporte Clube, de Rondonópolis-MT, cresceu os olhos para o ganhador da Mega-Sena que reside na cidade. A aposta levou R$ 324.898.791,61 sozinha, o maior prêmio da história de um concurso regular. O clube do Centro-Oeste aproveitou para brincar com a situação.

Em tom bem humorado, o União afirma já ter procurou o sortudo pela cidade e vem acessando o extrato bancário do clube, mas ainda sem sucesso. Na sequência, convidou o vencedor a dividir parte da bolada através de um pix.

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"Se você foi o sortudo que acertou as dezenas milionárias, não precisa se esconder. O União aceita de coração aberto aquela doação camarada em PIX para reforçar o elenco e salvar o nosso ano!", publicou o clube nas redes sociais.

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Momento de dificuldades financeiras

Apesar da brincadeira, o União Rondonópolis, como é conhecido, vive um período de crise financeira. Por conta das dificuldades, a participação da equipe no Campeonato Mato-grossense de 2027 é considerada incerta.

Nos últimos anos, houve relatos de salários atrasados e busca por apoio de empresários de Rondonópolis para bancar as atividades do futebol.

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Futebol Nacional Mega-sena

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