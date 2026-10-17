APOSTAS
Mega-Sena sorteia R$ 170 milhões acumulados neste domingo
Os números 19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60 do último concurso não tiveram vencedor
A Mega-Sena, de número 3.071, sorteia neste domingo, 18, um prêmio estimado em R$ 170 milhões. As seis dezenas do concurso serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) com transmissão realizada ao vivo no canal oficial do YouTube da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e esta pode ser feitas até às 22h deste sábado, 17, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
No último concurso, foram sorteados os números 19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60, mas nenhum apostador acertou.
Como funciona a Mega-Sena?
A Mega-Sena é disputada em um volante com 60 dezenas, numeradas de 01 a 60. Para participar, o apostador deve escolher entre 6 e 20 números, enquanto no sorteio são extraídas seis dezenas.
O prêmio principal é destinado a quem acerta todos os números sorteados. Também há premiação para quem faz:
- Sena: 6 acertos;
- Quina: 5 acertos;
- Quadra: 4 acertos.
Dias e horários dos sorteios
Os concursos da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h, no horário de Brasília.
Modos especiais de jogo
Além da aposta tradicional, a Caixa oferece modalidades que facilitam a participação dos jogadores:
- Surpresinha: os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema da lotérica.
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.
- Bolão Caixa: modalidade em grupo, em que os participantes compram cotas de uma mesma aposta. Caso o jogo seja premiado, o valor é dividido entre os integrantes.
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Onde apostar?
As apostas podem ser feitas de duas formas:
- Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa.
- Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Para apostar on-line, é necessário ter mais de 18 anos, e o pagamento pode ser realizado via Pix ou cartão de crédito.