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Lotofácil premia 12 baianos, e três ganhadores são de Salvador

O próximo sorteio acontece nesta sexta-feira, 16, no valor de R$ 2 milhões

Evellyn Teixeira
Por
Resultado dos premiados da Lotofácil
Resultado dos premiados da Lotofácil - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Doze apostas da Bahia foram premiadas no concurso 3805 da Lotofácil, realizado nesta quinta-feira, 15. Cada ganhador recebeu R$ 2.227,47, conforme as informações divulgadas.

Os bilhetes premiados estão distribuídos por dez municípios baianos, entre eles Salvador, Feira de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista.

Veja as cidades com apostas premiadas

Além de Salvador, que teve três apostas contempladas, também houve ganhadores em Feira de Santana, Itabuna, Lagoa Real, Lauro de Freitas, Maragogipe, Porto Seguro, Ribeira do Pombal e Teixeira de Freitas. Em cada uma dessas cidades, uma aposta recebeu R$ 2.227,47.

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Confira os números sorteados

Os números do concurso 3805 foram: 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, previsto para sexta-feira (16), é de R$ 2 milhões.

Como jogar na Lotofácil

Para apostar, é necessário marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Também existe a opção Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números aleatoriamente.

São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta e as chances de acerto variam conforme a quantidade de números escolhidos.

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Bahia lotofácil

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