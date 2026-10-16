Caixa cancela tradicional sorteio do Réveillon e Mega da Virada 2026 ganha nova data

A Mega da Virada já se tornou parte dos preparativos do Réveillon de muitos brasileiros, mas essa tradição está com os dias contados. Em uma decisão inédita, a Caixa Econômica Federal cancelou o sorteio no dia 31 de dezembro.



A edição de 2026 será sorteada oficialmente na manhã do dia 1º de janeiro, às 10h (horário de Brasília). A estimativa de prêmio é de pelo menos R$1 bilhão.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a mudança de data e horário foi implementada para atender a ajustes operacionais do sistema.

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Quando começa as apostas para Mega da Virada?

Antes de começar as apostas para Mega da Virada, a Caixa realizará uma semana com cinco concursos consecutivos em outubro.

Os bilhetes para concorrer ao sorteio bilionário começam a ser vendidos a partir do dia 3 de novembro de 2026. A comercialização acontece em casas lotéricas do país, portal Loterias Caixa e no aplicativo oficial.

Entre 3 de novembro e 16 de dezembro, as apostas para Mega da Virada ocorrem em paralelo aos concursos regulares da Mega-Sena.

A partir do dia 17 de dezembro, todas as apostas feitas serão focadas exclusivamente para o concurso especial de fim de ano.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas na Mega da Virada?

Diferente dos concursos semanais da Mega-Sena, a edição especial de fim de ano não acumula. Caso nenhum bilhete crave os seis números sorteados, a prêmio será dividida entre os acertadores da Quina (5 acertos). Se ainda assim não houver ganhadores nessa faixa, o valor total é distribuído para quem acertar a Quadra (4 acertos).

Como faço para apostar na Mega?

A aposta simples, com marcação de seis dezenas no volante, é de R$ 6. Os jogos podem ser realizados nas casas lotéricas, no site oficial da Loterias Caixa e através do aplicativo.

Para quem aumentar as probabilidades de ser o ganhador, a indicação da própria Loterias Caixa é aumentar o número de dezenas assinaladas na cartela.

Dos 60 números disponíveis, é possível fazer um jogo de até 20 dezenas no mesmo cartão. Isso equivale a 38.760 jogos simples diferentes, porém custa R$ 2.325,60.

Vale lembrar que o preço da aposta aumenta conforme o número de dezenas marcadas.

O que fazer para ter mais chances no sorteio de fim de ano?

De acordo com informações da Loterias Caixa, em um jogo simples a probabilidade de acertar na Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.



Para aumentar as chances de ganhar, especialistas recomendam apostar através de bolões. O artifício, seja os vendidos oficialmente pela Caixa ou feito entre parentes/conhecidos, permite dividir os custos para marcar mais dezenas no volante.

Ao comprar um bolão da oficial da Caixa, a pessoa recebe um revido individual de resgate que é emitido diretamente pelo sistema da lotérica para cada participante. O custo mínimo é de R$18.

Qual sorteio da Mega da Virada teve mais ganhadores?

Historicamente, o sorteio da Mega da Virada com mais ganhadores foi o de 2018. O concurso 2110, que tinha como prêmio principal R$ 302,5 milhões, teve 52 apostas vencedoras da Sena. O que rendeu cerca de R$ 5,8 milhões para cada aposta vencedora da faixa principal.



Entre os sorteados, sete apostas foram realizadas na Bahia. Os ganhadores foram das cidades de Salvador (1 aposta) , Valença (1 aposta), Euclides da Cunha (3 apostas), Feira de Santana (1 aposta) e Mata de São João (1 aposta).